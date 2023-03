El IDAC el instituto municipal que le ganó la pulseada al intendente Jorge Ferraresi

Muchos suelen definir a Jorge Ferraresi como un tipo al que cuando se le mete una idea la lleva adelante con firmeza, que ejerce el gobierno del municipio con liderazgo, pero existen una serie de eventos que demuestran que no solo Ferraresi no tiene esa «fuerza» sino que recula en «chancletas» con algunas medidas y más aún termina avalando y pagando sueldos a quienes lo han «escrachado» para conseguir sus objetivos, ni siquiera movió a los funcionarios municipales que permitieron un conflicto inaudito que lo dejaron como un político débil que con unas marchas y escraches cedió.

La historia del IDAC, ex EDAC, para los más adultos es larga y esta llena de anécdotas, de internas feroces y de «amores» y «traiciones», hay docentes históricos que suelen decir que es conocido como «escuela de resistencia», cuando la realidad es que esa resistencia fue basada en «escraches» a funcionarios y «emboscadas» a otros, rara metodología para docentes y estudiantes de arte.

Voy a dar comienzo a una serie de informes previos a un documental sobre el IDAC, las fuentes consultadas son de público dominio o consulta y así la sociedad sabrá que hay de cierto en la «lucha» por mantener la IDENTIDAD del IDAC y quienes son los pocos beneficiados por esa «lucha» en defensa de personas porque nunca importó la CALIDAD DE LA EDUCACIÓN y de hecho, a la fecha los títulos que luego de 4 años extiende el IDAC carecen de reconocimiento OFICIAL, sí aunque usted no lo crea.

Hay talleres y cursos extracurriculares de universidades e incluso escuelas de oficios con títulos oficiales, pero el IDAC en más de 30 años de existencia no lo tiene y han sido los docentes del IDAC los que motorizaron a los alumnos y el centro de estudiantes a marchar y luchar para perpetuar el CONTROL interno del IDAC, ya que las gestiones tendientes a oficializar el título requerían adecuar la currícula y por ende el pase de algunos docentes a dar cursos o talleres, algo que ellos dicen es un sacrilegio que le quitaría la identidad al IDAC cuando en realidad no quieren perder su estatus de dudosa legalidad que tienen por una Ordenanza Municipal la 7433, que debería ser declarada inconstitucional dado que viola la Constitución Nacional y Provincial en cuanto a las garantías respecto al acceso a una educación de calidad, porque por más educación artística que invoquen, la misma está reglamentada y el IDAC colisiona con lo normado para el acceso a la docencia en cuanto a los requisitos. Traducido, varios de los supuestos «docentes» del IDAC no tienen ningún requisito para ser docentes en ninguna rama.

Pero lo más relevante de este primer artículo es, mostrar que para doblegar al intendente, a un grupo de pícaros, les alcanzó con MANIPULAR a los estudiantes, para que Ferraresi, desistiera de avanzar en la evolución del IDAC, de que el cuerpo docente este capacitado y que el título de 4 años tengo algún reconocimiento, en cualquier universidad 4 años es una licenciatura, en el IDAC 4 años de estudio te capacitan para ser «mano de obra barata» en la industria audiovisual, ejemplos sobran de docentes del IDAC que hacen de cámara en obras de teatro irrelevantes, crean contenidos para YouTube, sí algunos de esos que se oponían a una formación audiovisual porque defendían el cine independiente, hoy colaboran en la producción de clip para YouTube de 3 minutos, pero no se lo cuentan a los alumnos, sí hablan de la resistencia, uno de ellos es Damián Barrera, que pasó de las clases abiertas en 2011 defendiendo el cine y criticando lo audiovisual a hoy trabajar en contenidos audiovisuales y una sola participación en cine, el guion de Axiomas, película a la que la critica califico con un 2, justamente por su guion al que describieron como un compendio de frases hechas.

Varios fueron los funcionarios municipales escrachados por la comisión del centro de estudiantes, que curiosamente a la fecha poco han hecho por la defensa de los estudiantes, dos ejemplos bien claros, muchos alumnos desconocen que el título del IDAC no es oficial ni tiene validez legal para presentarlo en universidades o terciarios, el Centro de Estudiantes parece que eso no lo considera importante, como tampoco han defendido a estudiantes agredidos o maltratados por docentes, entonces, ¿para quién juegan?

La conclusión es, que Jorge Ferraresi terminó cediendo a los caprichos de algunos «personajes» que encontraron una fuente de ingresos segura como empleados municipales, sin requisitos formales de educación y con la comodidad de ser docentes donde sin serlo se manejan de manera autárquica porque entre bueyes no hay cornada.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw