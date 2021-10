Diego Santilli, la hipocresía como campaña

Muy mal asesorado, el candidato Diego Santilli salió a criticar al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof por los anuncios de que el gobierno provincial iba a asistir a los estudiantes para que tengan su viaje de egresados, medida que generó polémicas entre la oposición tratando de instaurar en la cabeza de la gente que están «regalando» dinero desesperados por un voto.

“Estamos viendo en estas semanas un espectáculo espantoso, donde se regalan heladeras, bicicletas, de la noche a la mañana se terminó la pandemia, hacen un acto de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen. Y ahora regalan viajes de egresados“, criticó, tras el anunció del gobernador Kicillof.

O Santilli es el político más estúpido que se puede encontrar hoy o es un perverso de la política que se anima a TODO, a sabiendas que su sector de votantes piensan poco y reaccionan como los aplaudidores truchos de los programas del tipo reality, ya que solo así se puede explicar semejante hipocresía de un personaje que mucho mal le hace a la política al no aportar nada distinto.

Si de clientelismo y propaganda política se habla que la pagan los ciudadanos, su espacio político no es la excepción, no se enteró del millonario gasto de Larreta recorriendo el norte argentino para mostrarse federal?, no sabe Santilli de los aportes y retornos entre el Gobierno de la Ciudad y empresarios administrando espacios públicos o publicidades para propaganda política financiadas por el Banco Ciudad con dinero de los vecinos de CABA?, yo sé que sí, como todo el negocio espurio que rodea a los espectáculos en la Ciudad, especialmente el fútbol.

Que hable de gastos en heladeras para la gente justamente los que inundan los eventos con bolsos, lapiceras, panfletos y merchandising que no tiene utilidad social es como eso de que el muerto se asombra del degollado.

Pero sin dudas lo que mejor define a Santilli como un sujeto despreciable de la política es su critica a las aperturas y medidas menos estrictas de la pandemia, primero que nada Juntos por el Cambio fueron los anti todo, pedían a gritos la apertura y ahora la critican? son o se hacen?, habla de violar protocolos el padre de Nicanor, el mismo que se fue de viaje de egresados en plena pandemia con duras restricciones, bueno, su hijo viajó a Cancún, sí no era esencial ni nada parecido, había tenido Covid, pero nada de eso importo, viajo y regreso con Covid junto a otros 44 irresponsables.

Digo los votantes del macrismo carecen de memoria? el propio Clarín el día 14 de marzo del 2021, titula «Uno de los 44 egresados que volvieron contagiados de coronavirus de Cancún es hijo de Diego Santilli«, entonces qué puede criticar un tipo que se cagó en la salud de su hijo y del resto de los argentinos.

Que el gobierno nacional es un mal ejemplo y a dado sobradas muestras de no cumplir lo mismo que ordenan no se discute, pero que levante el dedo para señalar semejante impresentable de la política es mucho, no se trata de mirar la paja en el ojo ajeno, se trata de que ustedes tengan coherencia, Santilli se encuentra investigado en varias causas por evasión, en qué mundo un político con esa imputación se animaría a competir por un cargo?, solo en la Argentina.

A la fecha no he leído o escuchado un logro de Diego Santilli, su paso a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia ha sido ineficiente y con altos grados de corrupción, en proporción a la cantidad de efectivos policiales, se puede afirmar que la Policía de la Ciudad supera a la Bonaerense en hechos delictivos cometidos por policías.

Conclusión, Diego Santilli subestima la inteligencia de los ciudadanos, no todos son fanáticos como la mayoría de sus seguidores que como zombies de una película bizarra caminan sin razonar detrás de ustedes repitiendo SE PUEDE.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw