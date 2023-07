Daniel García según dos medios locales fue demorado por la policía al circular con un auto con las chapas patentes cambiadas

Daniel «el loco» García, actual Defensor del Pueblo de Avellaneda, según los seudo medios Foro Vecinal Avellaneda Segura de Marcelo Mario Frecha y En La Mira de Marcelo Brunwald, quienes compiten entre sí por las supuestas primicias vecinales, informaron que la policía había demorado a un alto funcionario local por circular en un auto importado con patentes cambiadas.

El primero en informar el hecho fue Marcelo Frecha que desde hace años funciona como una especie de «buche» policial y a cambio de información encubre a ciertos funcionarios que tienen poco de policías y encuentran un buen cómplice en este impresentable que suele luego excusarse que a él le pasaron la información así, esto lo he señalado varias veces porque no se trata solo de mentirle a los vecinos, sino de por conveniencias económicas encubrir a incluso delincuentes.

Sin nombrarlo directamente como es su costumbre de cobarde que tira la piedra y esconde la mano, Frecha no dio él el nombre pero por privado se lo pasaba a quien se lo pedía para generar un escándalo mediático.

Horas más tarde, Marcelo Brunwald otro cobarde pero temerario, aprovechó para quedar bien con sus jefes políticos de Cambiemos y publicó el nombre y apellido pero lo acusó de un delito que no es por el cual fue demorado, raro en alguien que suele invitar abogados a su programa que acuse a alguien de un delito que no cometió, veremos si García lo demanda o con el escándalo el loco arruga y se queda tranquilo.

Todo este circo confirma lo que desde hace años sostengo, que todo es una joda, hay personajes que juegan a los periodistas para manotear lo que venga, políticos haciendo cualquier cosa, policías que en lugar de cumplir con su trabajo pasan información a los que generan escándalos y así todo es comentarios en redes sociales sin que nada cambie.

Hace tiempo sostengo que el intendente Jorge Ferraresi debe hacer cambios inmediatos en el área de seguridad, no solo son ineficientes sino que está rodeado de traidores más los inútiles que no saben conducir, tener un jefe policial que permite que sus efectivos pasen cualquier información a dos conocidos irresponsables tiene como premio un escándalo que le va a restar votos y sumar malestar en los vecinos que ya están podridos de todo lo malo que se publica, seguir subestimando estas cosas no es inteligente y deja puertas abiertas a futuros escándalos, por el lado de la secretaría de seguridad las cosas son similares, los empleados están más preocupados en ver en las redes su información publicada y generando comentarios que en trabajar, eso es un grave problema de conducción.

Incluso el propio Sergio Berni con formación militar no debería dejar pasar estas cosas porque él mejor que nadie sabe que no es bueno lo que ocurre, que estos policías no desprestigian solo la gestión municipal sino la policial, las fuerzas de seguridad tienen vínculos con la prensa desde siempre, pero no con irresponsables que no son periodistas y que ya han demostrado mentir sin problemas.

Ya conocido el escándalo lo sano sería un comunicado del Intendente Jorge Ferraresi y una sesión extraordinaria del HCD para definir la situación de García, pero si creen que la defensoría en manos de Rodrigo Galetovich es una solución, les comento que es cuestión de días para que quede al descubierto por algunos nombramientos dudosos donde en la interna de la propia defensoría se habla de varios «ñoquis».

Hoy todos estos hechos confirman que el único medio que siempre se mantuvo en una misma posición y señaló irregularidades no solo fueron con fundamento, sino que hoy se muestran por los propios personajes que en medio de la campaña política se tiran mierda de un lado y del otro.

Así como hay que pensar y saber votar, hay que informarse con seriedad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw