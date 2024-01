Damián Paz y Yésica Argañaraz, del ridículo no se vuelve

Que par de pájaros, la ridícula propuesta de Damián Paz y Yésica Argañaráz, al presentar un proyecto de Ordenanza fuera del funcionamiento del HCD, es más una chicana política y un cartoneo de prensa de dos concejales que tienen pocos proyectos presentados y mucha menos capacidad para presentar algo coherente.

Apoyados en algunos reclamos aislados de supuestos vecinos nunca identificados que son publicados en el Foro Vecinal Avellaneda Segura, desde donde Marcelo Frecha hace años inventa situaciones que nunca ocurrieron con la excusa de no ser periodista y por ende no tener que chequear lo que publica, teniendo una marcada tendencia a apoyar a Juntos por el Cambio sumándose a la oposición, suelen ver todo negativo.

Los fundamentos de los concejales que fueron repudiados en las redes sociales fueron los siguientes:

“han sentido de diversas formas la alteración de manera negativa su calidad de vida, debiendo muchos comerciantes cerrar sus negocios, como así también otros no poder disponer de entrar o salir de sus casas”.

Bueno, digamos que Damián siempre ha sido un gran mentiroso y se lo conoce por sus elocuentes ocurrencias dentro del recinto al argumentar, entonces usa una generalización sobre la supuesta calidad de vida afectada sin describirla, es decir, si le escribieron y comunicaron «cientos de vecinos», cosa que dudo porque pocos lo reconocen en la calle y menos a Argañaráz, más difícil es que se comuniquen con ellos. Respecto al cierre de muchos comercios hace lo mismo, no describe cuáles, porque justamente en la zona los comercios que existen no cierra y por el contrario como cuando hay fútbol se benefician con el afluente de gente. Lo de que los vecinos no puedan entrar o salir de sus casas es otra ridícula mentira, sí es obvio que se complica, pero no es como lo describe.

“muchos vecinos expresaron la sensación que Avellaneda pasó a ser zona liberada debido a la enorme cantidad de efectivos designados para el recital, así y todo, los vecinos sintieron que estaban rehenes”.

Bueno cuando mentís y sos algo limitado es lógico decir frases incoherentes, por un lado habla de zona liberada y por el otro destaca la enorme cantidad de efectivos designados, quizás muchos vecinos no lo saben y otros no lo recuerdan, pero durante la presidencia de Mauricio Macri, Damián Paz, fue un ñoqui caro en el ministerio de seguridad de la Nación con Patricia Bullrich, solo se lo veía en las fotos de los famosos «timbreos» durante las campañas, luego NADA, con lo cual alguien como él por lo menos de oído debería haber aprendido algo sobre seguridad, por eso tira un frase pero no se hace cargo, sino que habla de una sensación de los «vecinos» que nuevamente es algo improbable, todos los días charlo con vecinos y ninguno mencionó nada de esto, sí algunos comentaban que veían a muchos jóvenes bebiendo por la calle y que era difícil circular en auto por la zona del estadio de Racing, mucho menos alguno dijo sentirse rehén.

“Quienes viven en las cercanías de los estadios están resignados y acostumbrados a ver alterada su calidad de vida por la existencia de los partidos de fútbol de nuestros dos más grandes representantes de esta actividad deportiva, pero de ninguna manera puede ser esto motivo para que la situación se vuelva cotidiana para quienes residen en la ciudad”, sostuvieron Paz y Argañaraz.

Siguiendo con su ridícula presentación a la que suma a su compañera habla de los vecinos de la cercanía de los estadios como si recién se hubieran construido las canchas o recién existiera el fútbol, más desubicados están los estadios de CABA si es por ubicación, pero nunca opinaron al respecto desde su espacio político por el contrario personajes como Macri han hecho excelentes negocios con el fútbol y hasta han modificado por ejemplo en su momento la cancha de Boca violando varias normativas sobre edificaciones en CABA.

¿Qué proponen estos dos personajes políticos?? terminar con el fútbol? que Avellaneda no tenga recitales mientras en CABA su mismo espacio político promueve recitales en canchas, clubes, espacios públicos y todo lo que genere un ingreso, raro.

Hay miles de reclamos que podrían hacer si se ponen a trabajar de verdad, pero NO, van por lo fácil, lo que genera un poquito de revuelo y ya está siguen flotando en sus nubes, no son oposición seria, son dos oportunistas con poca inteligencia y mucho menos voluntad de trabajo, son una vergüenza, mejor busquen un trabajo honesto.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw