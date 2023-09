Con el asesinato del ingeniero en Palermo se terminó la mentira de la ciudad más segura

Con el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri, quedó en evidencia que como lo sostenemos desde hace tiempo en El Sindical, es mentira que CABA sea una ciudad segura y peor aún que tienen la mejor policía de la Argentina.

Todo lo que hizo la Policía de la Ciudad estuvo mal y tarde, no solo no se preservó el lugar donde ocurrió el homicidio, sino que al otro día fue el periodista Diego Lewen de C5N quien camina por el Parque 3de Febrero y encuentra un cuchillo que podría ser el arma utilizada para cometer el crimen.

A las 07:45, el cronista salió en vivo y reportó el hallazgo de evidencia que podría ser importante para la investigación: un arma blanca con sangre, y una malla de color blanco que, a primera vista, también exhibía lo que podrían ser manchas hemáticas.

Ante la sorpresa por los objetos encontrados, una periodista expuso su indignación y criticó el accionar de las autoridades policiales a cargo de la investigación. “La policía tendría que haber ido antes. No lo puede encontrar Diego Lewen cruzando la avenida Libertador y caminando 4 metros. Encontró un cuchillo con sangre y una prenda. No solo no relevaron las cámaras sino que tampoco revisaron la zona”, denunció.

Pasaron menos de 10 minutos y personal policial se presentó en el lugar del hallazgo. Tras estacionar dos patrulleros sobre avenida Libertador, el comisario a cargo de la investigación se dirigió al sitio donde apareció la posible arma homicida para hablar con los testigos. Mientras tanto, dos agentes comenzaban a establecer un perímetro con conos y cintas para resguardar la zona.

“Anoche estuvimos rastrillando y no hay luz acá. Es imposible porque es muy grande, muy extenso”, explicó el comisario para respaldar a los uniformados que trabajaron anoche en ese lugar.

Por su parte, personal de la División Investigaciones de la Comuna 14 secuestró cámaras de seguridad de la zona donde fue atacado Barbieri para luego analizarlas y determinar si se puede hallar al asesino.

Fuentes policiales precisaron que el hecho ocurrió alrededor de las 22:45 horas este miércoles, en las inmediaciones del cruce de avenida del Libertador y Lafinur, en el corazón del barrio más exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Justo en esa esquina se ubica una heladería a la que la víctima ingresó para pedir ayuda luego de sufrir una puñalada en el corazón.

Hasta allí se dirigió personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, que a su llegada encontró a un hombre, identificado como Mariano Barbieri, que estaba recostado en el piso del comercio y con una herida sangrante en el pecho.

A pesar del dolor, el hombre llegó a contarle a los agentes que momentos antes una persona le había robado el teléfono celular y luego lo hirió con un cuchillo.

Otra vez Eugenio Burzaco pierde la conducción del Ministerio de Seguridad

Conocidas las criticas por el deficiente trabajo policial, todo estalló cuando se viralizó un video donde se lo ve a Eugenio Burzaco aplaudiendo en el US Open de tenis en los EEUU, relajado y la indignación popular motivo que Horacio Rodríguez Larreta le ordene su regreso a la Argentina y se especula que le pedirá la renuncia.

La designación de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad y por ende a cargo de la Policía de la Ciudad fue criticada por este medio, teniendo en cuenta que ya había sido obligado a renuncias a su cargo de jefe de La Metropolitana cuando otro escándalo lo dejo en los medios como responsable y Mauricio Macri entonces Jefe de Gobierno le pidió la renuncia, más tarde vino el escándalo de corrupción de la FIFA donde su hermano fue detenido y él quedó bajo sospecha por empresas Off Shore con nexos familiares en la investigación internacional.