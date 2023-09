Lilia Lemoine apuntada desde JXC de ser «ñoqui» y armar «operaciones» políticas en redes sociales

En las últimas horas, un singular chat se viralizó en redes y canales de noticias. En él se escucha a la candidata a diputada de Javier Milei, Lilia Lemoine, mientras le da instrucciones a un hombre llamado “Ramiro”, para que arme un chat sexual falso.

En las últimas horas, un insólito chat se viralizó en redes y canales de noticias. En él se escucha a la candidata a diputada de Javier Milei, Lilia Lemoine, mientras le da instrucciones a un hombre llamado “Ramiro”, para que arme un chat sexual falso entre el propio Milei y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así como lo lee. La alocada idea de la miembro de La Libertad Avanza sale a la luz en medio de la campaña electoral.

El audio salió a la luz en el programa de Viviana Canosa, en LN+, y se escucha a Lemoine, conocida por ser la estilista de Milei, y por disfrazarse de diferentes personajes de comics, cuando dice cuáles deber ser las fotos de perfil y qué deben decirse Milei y la falsa CFK.

En el audio se escucha: “Ramiro, todo lo que tenés que hacer es pedirle a algún amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei y vos te pongas la foto de perfil que tiene Cristina en WhatsApp”.

Y sigue: “Para que sea más realista no pongas una foto de Cristina. O sea, poné Cristina y poné una foto de un escote o algo, pero que no sea la cara de Cristina como que en su cuenta oficial le manda fotos porno (sic). Que quede la duda, ¿Che, será Cristina Kirchner o no?”. En ese punto, sigue: “Vos generás dos incógnitas: una es que la gente deje de pensar si el chat es real o no y empiece a pensar si es la Cristina de verdad o no. ¿Entendés lo que te digo? Es un pequeño coso de ingeniería social. Vos le metés una duda sobre una duda, para que pierdan el foco de la cuestión y pierdan el gran detalle que es cómo mierda se va a filtrar eso”.

Sobre el final de la conversación, Lemoine se corre a los límites y lanza más frases increíbles. Primero se le ocurre que hablen de un supuesto trío, piensa en sumar a la ex novia de Milei, Daniela, y luego a Moria Casán. Finalmente dice que lo mejor es incluir a Amado Boudou. En la charla lanza: “Vos escribime el texto. No sé cómo habla Cristina, cómo habla Boudou… fijate, trata de fijarte qué palabras usaría Cristina, mirate un par de videos.Vos pensá el diálogo y pasámelo cuando lo tengas. Acordate, ocho o diez mensajes y yo mañana te lo corrijo”.

Quién es Lilia Lemoine, la influencer cosplay

La asesora de Milei que entró en la polémica por la filtración del audio es influencer y cosplayer y será candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza.

Lilia Lemoine es fuerte en las redes sociales. En Instagram tiene más de 100 mil seguidores, con quienes comparte fotos de su actividad junto a Milei como militante liberal, sus actividades del mundo cosplay y otros aspectos de su vida personal.

Es conocida como “Lady Lemon”, tiene 43 años y se presenta como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer”, y en la lista difundida por LLA se la define como artista plástica.

Maneja parte de la comunicación de Milei. Por caso, es quien autoriza el acceso a los drives que los equipos del diputado difunde con sus fotos.

Pero los antecedentes de Lemoine sobre fake news van más allá: les enseñaba a los militantes «libertarios» clases de trolleo y de ataques cibernéticos a Ofelia Fernández.