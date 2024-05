Chris Sena, un modelo de ignorante online

En el mundo de las redes sociales, cada vez son más los usuarios que denuncian ser molestados por quienes sin fundamento alguno defienden la política y la forma de hacer política de la Libertad Avanza, creyéndose que demuestran su apoyo imitando la violencia verbal de Javier Milei, suelen quedar mal parados porque si hay algo que los destaca es su limitada capacidad para el debate y la pobre información que poseen de los temas que debate la sociedad.

Estos personajes incluso prefieren degradarse aún más, al recurrir a copiar y pegar sin poder refutar o defender sus posteos y obvio para ellos todo aquel que se atreva a corregirlos tiene que ser K y de La Cámpora, más ridículo y zapallo no se consigue.

Hay temas que ya no deberían ser motivo de debate, cuando la justicia se expidió y ese fallo se encuentra firme, ejemplo la chicana de que si la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner es abogada o no, el propio Juez Claudio Bonadío fue quien investigó y cerró la investigación con los informes de la Universidad de La Plata en el año 2016, son muchos años para que algunos no sepan sobre el fallo e insistan con un tema terminado.

Así el usuario de Facebook Chris Sena, parece que necesita algo de fama, aunque se haga conocido como un ignorante porque además de postear mentiras y pavadas se dedica a intentar descalificar a otros usuarios, entre los que me encuentro yo, pero a mí me sirven como siempre les digo para armar un informe sobre los irracionales en las redes sociales, semejantes personajes no deben quedar solo en las redes, merecen ser conocidos por sus actos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw