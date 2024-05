Karina Milei: inversora en Miami con problemas judiciales y flaca declaración de bienes

La secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente aparece en una sociedad junto a sus padres, entre 2018 y 2022. La operación inmobiliaria para invertir en el extranjero terminó con un proceso judicial por deudas hipotecarias y una condena a su padre, Norberto Milei. A pesar de las inversiones, la funcionaria declaró el patrimonio más austero del Gabinete. Ante la consulta periodística, el vocero presidencial respondió que “no se tiene presente” que las propiedades o la sociedad haya sido declarada ante la AFIP.Dos años antes de asumir como secretaria general de la Presidencia y declarar el patrimonio más austero del Gabinete, Karina Milei manejó una sociedad en Florida que compró al menos cuatro propiedades por cerca de US$2,7 millones, según consta en documentos oficiales que revisaron durante los últimos meses La Nación y elDiarioAR en un proyecto coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

La sociedad manejada por Karina Milei y sus padres, Norberto y Alicia, adquirió los departamentos en Miami entre 2018 y 2019. La compañía era estadounidense y se denominó Alkary Investments LLC. Los tres familiares aparecieron como directivos de esa firma, cuyo nombre es el acrónimo de “Alicia” y “Kary”, según los documentos provistos por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ante la consulta del equipo periodístico sobre si Alkary Investments fue declarada ante la AFIP, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió en nombre de Karina Milei: “No se verificó esto”, “no se tiene presente”.

La Declaración Jurada de Karina Elizabeth Milei

La Secretaria General de la Presidencia, declara, llamarse Karina Elizabeth Milei, con CUIT: 27-23292986-9, nacida el 28 de marzo de 1973, declara tener estudios universitarios, pero se olvidó de detallar cuáles son esos estudios.

Declara un departamento en el partido de Vicente López, con una superficie de 150 mts2, que ingreso a su patrimonio con fecha 13/07/2011, con titularidad del 100% por herencia, con un valor declarado de $1.415.525,36.-

Declara una Caja de Ahorro en dólares por 28.030,20–

Caja Corriente de $469,37

Caja de Ahorro por $259.683,62

Otra Caja de Ahorro por $0,1.-

Es decir en su primera declaración jurada patrimonial declara un patrimonio neto de $1.703.708,56

No declarando poseer otros ingresos o deudas que justifiquen su nivel de vida y los gastos que se han visto desde que asumió la gestión, teniendo en cuenta que antes todo era más que austero, llegando a ir a un programa de televisión conducido por Guido Kaczka para ganar un plasma con sus padres y su perro Aron.

El pobre rol de la OA (Oficina Anticorrupción)

El primer organismo que debió haber detectado las inconsistencias y hacer recomendaciones al obligado además de investigar es la Oficina Anticorrupción, hoy a cargo del Dr. Alejandro Melik, que se presenta como Abogado (UBA) especializado en derecho penal y lavado de activos, ex funcionario del Poder Judicial de la Nación.

Secundado por Doctora Ana Carina LAROCCA (D.N.I. Nº 22.163.737). Directora de Planificación de Políticas de Transparencia.

Contadora pública Emiliana GIACCONE (D.N.I. Nº 26.717.328). Directora Nacional del Sistema de Declaraciones Juradas de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción.

Doctor Leopoldo Horacio GIUPPONI (D.N.I. Nº 24.101.166). Director Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción.

Ingeniero Nicolás GÓMEZ (D.N.I. Nº 14.375.752). Director Nacional de Asuntos Estratégicos de la Oficina Anticorrupción.

Doctor Omar Julián SOSA (D.N.I. Nº 21.482.979). Director Nacional de Investigaciones de la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción de la Oficina Anticorrupción.

Licenciada Deborah Lucía HAFFORD (D.N.I. Nº 23.766.074). Directora de Relaciones Institucionales dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos de la Oficina Anticorrupción.

Doctor Ricardo PAL (D.N.I. Nº 16.582.220). Director de Asuntos Jurídicos de la Oficina Anticorrupción.

Doctor Ernesto Camilo Manuel CORDERO FABBRI (D.N.I. N° 33.786.583). Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos de la Oficina Anticorrupción.

Como se puede apreciar son muchos profesionales con sueldos millonarios en una oficina ineficiente, el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona podría reducir costos y mejorar el trabajo de la Oficina Anticorrupción.

El titular de la OA, Alejandro Melik ratificó que no serán querellantes en las causas pero sí colaborarán con los fiscales. “Acá no habrá privilegios ni impunidad para nadie”, le dijo a Infobae. Parece que es uno de los que como dicen ellos NO LA VE.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw