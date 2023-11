Bertie Benegas Lynch confirmó lo que adelantamos desde El Sindical

El legislador y economista Bertie Benegas Lynch, uno de los influyentes amigos de Javier Milei, confirmo esta tarde en una comunicación con Crónica, los planes concretos a los que apunta el nuevo gobierno en temas tan sensibles y relevantes como es la reforma laboral.

Es la intención de LLA el que no existan un salario mínimo, que se eliminen las indemnizaciones y una amplia flexibilidad laboral, donde sean las variables del mercado las que determinen el valor del sueldo y no que se impongan valores que solo aumentan el desempleo según el economista, en la misma línea se evalúa terminar con las vacaciones por antigüedad y el aguinaldo.

También afirmó que se va a estudiar el tema del descuento salarial para los sindicatos, ya que es preferible que los trabajadores decidan que hacer con lo que ganan por su trabajo, lo mismo a futuro quieren hacer con las cargas sociales, donde sea el trabajador el que deba administrar su dinero como le parezca, es decir, puede abrir un fondo de inversión y si por enfermedad de un hijo decide rematar su futuro pueda acceder a ese dinero ahorrado.

También contento dijo que la mayoría de los argentinos quiere la dolarización, que si bien implica una suba del dólar para fijar una base cambiaría y vienen unos meses complicados, al final el mercado se va a estabilizar, lo que no explico es en el mientras tanto cómo sobreviven la mayoría de los argentinos, con un dólar que puede llegar a 4 mil pesos o más.

Todo esto que Bertie explica en cuestiones de reformas laborales y previsionales, es el discurso que su padre nos daba en la Facultad de Derecho hace 30 años, con lo cual hay que reconocer que supo sembrar ideas en muchos de los que hoy tienen cargos de poder y van a presionar para aplicar estas medidas que no son ni justas ni equitativas, pero sí, son liberales.

Para ellos está bien si un trabajador por no saber, por necesidad o por lo que sea cobra menos que otro por iguales tareas, incluso reconoció el economista que el empleador siempre va a querer pagar lo menos posible y el trabajador ganar lo más que pueda, quedará entre ellos saber negociar.

Desde El Sindical como medio periodístico independiente siempre se publican noticias con fundamento, no nos equivocamos en el análisis de lo que venía, advertíamos el riesgo para muchos de votar un gobierno donde te da libertad y esa libertad implica responsabilidad, es como el adolescente que se quiere independizar y sus padres le dan la mano y le desean suerte porque estará por él sobrevivir, no está ni mal ni bien, son posiciones que son validadas en este caso por el voto, la mayoría voto, Javier Milei no mintió, les mostró la motosierra por si no lo entendían, ahora a caminar solitos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw