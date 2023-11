El Sol de Galicia ¡NO COMPRES!!

El Sol de Galicia S.A esta registrada con el CUIT 30-58032815-2 y domicilio legal en la calle Luis Viale 2881, CABA y varias sucursales en la provincia de Buenos Aires, entre ellas en Avellaneda. El presidente de esta empresa del rubro alimenticio es Ricardo Antonio Patricio Blanco, un español con fuertes lazos empresariales en la Argentina y miembro de CADEAVE S.A.

En Avellaneda es un lugar conocido por todos, los jóvenes desde hace años suelen pasar los fines de semana por allí para comprar su desayuno, los revendedores con sus canastas desde horas tempranas pasan casi de madrugada para estar temprano vendiendo en lugares de tránsito de ciudadanos como son los hospitales públicos.

Si bien nunca se destacaron por tener la mejor calidad en sus productos, sí, se caracterizaron por ser un lugar popular, por los precios y por la buena atención.

Pero parece que con el tiempo algunas cosas cambian y hoy, una mujer que se presenta como socia de la firma, no duda en burlarse y hasta descalificar a ciudadanos, quizás clientes generalizando situaciones que demuestran poca inteligencia como estrategia de ventas, solo un idiota iría a comprar a un lugar donde su responsable se burla en redes sociales de quienes tienen asistencia del Estado.

Estas expresiones además tienen un contenido discriminatorio por lo cual alguien podría recurrir al INADI, lejos de disculparse la señora Gladys Noemí Fernández redobla la apuesta y no duda en mezclar en su muro y en los grupos donde participa publicidad de los churros y berlinesas con descalificativos a ciudadanos.

Ante el silencio cómplice de El Sol de Galicia S.A al respecto, se debe entender que avalan a esta impresentable que reniega y se burla de la mayoría de sus clientes que no son los que desayunan en Puerto Madero, entonces NO COMPRES EN EL SOL DE GALICIA hasta que aclaren su posición y comiencen a reclamarle el ticket fiscal que suelen no entregar por las ventas porque le hace más daño al Estado un evasor que un «planero».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw