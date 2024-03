Ay Carlota, las incongruencias de una diputada del PRO que reniega de lo argentino

Sabrina Carlota Ajmechet, con CUIT-27-29042389-4, es actualmente diputada por el PRO y ferviente defensora y aplaudidora de las ideas del presidente Javier Milei como no podía ser de otra forma si se tiene en cuenta que fue elegida y defendida su candidatura por Patricia Bullrich, cuando se conocieron publicaciones en Twitter, rechazando la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas y por publicaciones antisemitas.

Esta legisladora que solo en la Argentina podría haber sido votada para vivir del Estado alguien que se muestra antipatriota y que no respeta la memoria de los muertos de una guerra provocada innecesariamente por los mismos que idolatra la derecha y que hundieron al país en el dolor y la crisis económica, eso sí, los juzgaron pero no devolvieron un solo peso.

Carlota por sus publicaciones recibió varias publicaciones de ex combatientes repudiando sus dichos y tildándola de traidora, ocurrió lo mismo con sus publicaciones antisemitas y la defensa de Patricia Bullrich fue que se trataban de publicaciones irónicas que luego las borró, culpando a los que guardaban las capturas, sí, así de insólita fue la defensa, de la hoy ministro de seguridad que por mucho menos denuncia apología al delito y quiere presos a los que protestan, Bullrich debería leer un diccionario para comprender lo que es una ironía.

Sus declaraciones generaron tal repudio, incluso dentro de su propio espacio, que ayer tuvo que publicar una carta desdiciéndose. “Pido disculpas porque hay gente que respeto que se ofendió de buena fe”, escribió en una columna en el diario Clarín, luego de que se dieran a conocer publicaciones en las que sostenía cosas como “Las Malvinas no existen, las falkland islands son de los kelpers”. Ayer, también se conocieron publicaciones en redes sociales en los que responsabiliza a las víctimas de “La noche de los lápices”: “Fue un operativo contra un grupo montonero”, escribió.

“Invito a Sabrina Ajmechet a que venga a Tierra Del Fuego para que nos explique a los fueguinos por qué, según ella, las Malvinas no son nuestras y son de los Kelpers. Debería retractarse públicamente a la brevedad”, advirtió el senador radical fueguino, Pablo Blanco, a través de sus redes sociales. Así, el senador exteriorizó el malestar que había comenzado a gestarse dentro de JxC desde que trascendieron las publicaciones de la precandidata a diputada por la Ciudad.

“La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental”, llegó a publicar Ajmechet el 2 de abril del 2012, fecha en la cual se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La diputada del PRO repudió que la agencia Télam haga un especial por la desaparición del joven de 28 años en medio de la represión desatada por Gendarmería Nacional en 2017. Ajmechet dice que la empresa estatal hace «política partidaria» aún cuando el podcast cuenta con otros capítulos sobre los casos de Miguel Bru, Julio López, Luciano Arruga y Jonathan «Kiki» Lezcano. Casos que exceden a las administraciones del PRO. Es decir, la presidente de la Comisión de Libertad de Expresión pretende censurar un documental.

También entre tantas de sus bolu publicaciones, posteo que se perdió de atropellar a estudiantes del Pellegrini, es decir, así se refiere a adolescentes menores de edad olvidando que tiene una hija.

Esta impresentable de la política se presenta como Directora Académica del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Doctora en Historia, es experta en pensamiento político argentino y columnista en CNN, columnista de La Nación, Infobae y Clarín, todo tiene cierta lógica, menos que alguien con un doctorado en historia no respete la historia de su país.

Más cerca en el tiempo, la legisladora en el período de aperturas del 1de marzo del 2024, reforzó con sus publicaciones toda la mierda que lleva dentro, por un lado mostró orgullosa que le entregó al presidente Javier Milei una chapita recordatoria de que a 5 meses aún hay secuestrados por Hamas, sí la misma basura que olvida a los argentinos muertos en Malvinas, que posteaba frases antisemitas, ahora más panqueque que Borocotó, se preocupa por secuestrados, pero no dice nada de las aberraciones que el ejército judío comete en Palestina, violando niñas y mujeres, ni los miles de muertos civiles, esta basura porque no hay otra forma de definirla es docente en la UBA, sí apoya la privatización y que no tenga presupuesto la universidad donde ella es docente, aunque usted no lo crea.

Pero como diría la Mole Moli, ¿querés más?, la diputada que PRESIDE la Comisión de Libertad de Expresión, festejó el anuncio del cierre de la Agencia Nacional TÉLAM, metiendo a todos los periodistas y trabajadores en una misma bolsa y demostrando una vez más que sus incoherencias son preocupantes.

Y pensar que esta impresentable al enviudar dijo que su esposo Gabriel Palumbo la había hecho mejor persona, seguramente se ganó el cielo con semejante arpía de las redes sociales.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw