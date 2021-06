Axel Kicillof, su gobierno no cumple las leyes de acceso a la información y transparencia

O los ministros le mienten al gobernador o hay algo que no funciona y a nadie le importa, el ACCESO A LA INFORMACIÓN es un derecho legislado y una garantía reconocida en el derecho internacional, no existen países democráticos que no cuiden este derecho reconocido a cualquier ciudadano pero especialmente a los medios de prensa. Esta ley busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa o sociedad estatal, así como del resto del universo de instituciones que reciben fondos públicos.

La cosa se agrava en el caso de la actual conducción de la gobernación de Buenos Aires, en lo que respecta a las normas que regulan La Transparencia y la Ética de los funcionarios, especialmente en lo que respecta a la veracidad de las declaraciones juradas y las incompatibilidades.

En el extremo del ridículo la Asesoría General de Gobierno no ha respondido a las consultas en un tema que debería estar involucrada, la respuesta fue que no brindan asesoramiento a ciudadanos sino al gobernador, es evidente que quien respondió no tiene un mínimo de capacidad de interpretación de lectura o se hizo el gracioso ya que no les solicite asesoramiento sino una respuesta oficial sobre los incumplimientos, el Jefe de Gabinete Carlos Bianco debe estar muy ocupado porque es otro de los que nunca respondió y personalmente no puedo quedarme callado cuando existen graves inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios que a sabiendas de que nadie controla declaran cualquier cosa en una declaración jurada y que tiene sanciones según el Art.268 inc. C.P., si bien existe la vía judicial, no menos responsables son el resto de ministros y funcionarios que debiendo cumplir una función ignoro en qué dedican sus esfuerzos.

Estimo que el gobernador ha sabido elegir a sus asesores y que no es el último en enterarse de las irregularidades, por eso es necesario que los que puedan compartir lo hagan para que se entere el gobernador y sepamos si gobierna de forma responsable y transparente o es cómplice de los corruptos e ineficientes, esto es información pura, no es política, no es otra cosa que ejercer los derechos de todo ciudadano, ejercer con independencia el periodismo tan bastardeado en estas épocas por las líneas editoriales de los grandes medios que pauta mediante se posicionan de un lado o del otro.

La información detallada está a disposición del gobernador.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw