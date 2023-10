Aviso importante para los que piden consultas

A una semana de las elecciones y sorprendido por algunos pobres que van a votar a Milei y están en su derecho, considero importante aclarar algunas cuestiones.

1- Muchos de esos que suelen escribirme pidiendo consejos, haciendo reclamos y demás, a los que siempre he atendido con profesionalismo ad honorem, sepan que eso se terminó, si vas a votar a un tipo que propone privatizar las cuadras y que todo se rige por el mercado, si querés ser escuchado paga, si querés un seguimiento de tu caso, paga, porque acepto tu elección y respeto tu voto. Obvio se te va a facturar como corresponde cosa que no hacen en general los liberales.

2- Si tu voto ayuda a ganar a los libertarios, no hay nota, pedido de ayuda ni nada por cuestiones de salud pública, educación pública, reclamos por servicios, asistencia estatal, es lo que votaste hacete cargo.

3- No hay más consultita por mensajería, llamado o algún medio que no sea, con una cita previamente acordada y por la que se cobrará como es en todo el mundo capitalista, mi tiempo cuesta y si tu pensamiento es NO solidario, acepto ese modo y hasta me organiza la agenda sin consultas a cualquier hora y sin aviso.

4- Si no les gusta mejor, menos preocupaciones gratuitas.

Aclaro NO ME GUSTA NINGÚN CANDIDATO, pero menos los que no saben en qué rama están parados, los pobres que se creen de derecha que empiecen a vivir como marca el mercado, que paguen por TODO.

#mercado#libertarios#pobresdederecha#reclamos#elección#JavierMilei#PatriciaBullrich#SergioMassa#consejos#consultas#entrevistas#publicaciones#diarioelsindical#capitalismo