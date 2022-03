Avellaneda: Siguen las denuncias de inseguridad en Gerli, vecinos denuncian inacción policial

Nuevamente la inseguridad genera reclamos y cruces entre los vecinos de Gerli, los robos no terminan y en las redes sociales los vecinos apuntan a la policía, falta patrullaje y son varios los que denuncian que en la comisaría 6ta son mal atendidos o no les quieren tomar las denuncias.

Una vecina denunció el robo de una casa en la calle Carabelas al 1400 a metros de la comisaría 6ta de Avellaneda.

Los blancos preferidos por los delincuentes son las personas mayores, aún no hubo detenidos por el asesinato de la señora Josefa Murúa de Nodar a pesar de que los sospechosos serían de la zona y hasta dicen se tomaron unas vacaciones en la Costa.

Continúan los motochorros que tienen como víctimas principales a mujeres o adolescentes, mediante amenazas o golpes les roban sus celulares, en este aspecto tanto el municipio como la policía siguen siendo cómplices de los locales que compran y venden celulares de dudosa procedencia, se ven motos similares a las que denuncian como las que usan para los robos en la puerta por ejemplo del local The Doctor Cell en la calle De La Serna 1271, el cual fue allanado una sola vez, pero a pesar de tener casi 500 celulares que no pudo justificar y varios denunciados como robados según informó el ENACOM, a los pocos días abrió y siguió como si nada, recuerden NO COMPREN ROBADO y reclamen a las autoridades, en el municipio de Lanús por ejemplo el municipio y la policía ha clausurado varios locales por irregularidades en los teléfonos controlados.

Alejo Chornobroff intendente de Avellaneda, bueno, el presta firma que no tiene capacidad de tomar ninguna medida, sigue jugando al intendente y solo parece un extra dedicado a aplaudir para la foto, al lado de Magdalena Sierra y de Jorge Ferraresi que pasa más tiempo en Avellaneda que en su cargo de ministro de la Nación, el otro responsable único ahora es Marcelo Rey, un funcionario impresentable, que a pesar de arrastrar una gestión inútil en seguridad fue ascendiendo hasta llegar al cargo de secretario de seguridad, increíble, ¿será que con la inseguridad el municipio recauda? no hay otra explicación lógica.

Otro tema es la venta de drogas en la zona, donde a pesar del escándalo de la droga adulterada y las muertes, por Avellaneda todo sigue igual, parece que el fiscal de la UFI 4 Mario Walter Prieto y la fiscal Mariela Verónica Montero las queda un poquito grande la definición de Fiscalía ESPECIALIZADA EN ESTUPEFACIENTES, no solo tienen una productividad negativa, el narcomenudeo ha crecido en Avellaneda y a la par los delitos violentos como suele ocurrir en los lugares donde la cosa se descontrola, será cuestión de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires determinar si hay negligencia o corrupción, bueno, quizás en otra gestión de la procuración que con la conducción de Julio Conte Grand ha tenido una actividad más política que judicial.