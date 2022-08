Armando Bertolotto salió a apoyar la asunción de Sergio Massa y lo atendieron en las redes sociales

El concejal de Avellaneda y referente del Frente Renovador de Sergio Massa, Armando Bertolotto que siempre estuvo con un pie en el oficialismo y uno más liviano en la oposición, parece que se acordó que tenía que salir a decir algo y su apoyo a Massa fue un boomerang, ya que los vecinos en las redes sociales lo criticaron con duros posteos que evidencian era mejor no decir nada.

“En lo personal tengo la mejor de las expectativas porque se trata de un dirigente con el cual hace rato estamos juntos, es un amigo personal de hace años. Lo que noto que es muy importante es una gran expectativa a nivel país”

Decir unas líneas que no dicen nada, salvo que son amigos hace años y en un mismo proyecto público, digo ¿eso alcanza para justificar una publicación de apoyo político?, un personaje como Bertolotto con tantos años en política, parece que quemó todas sus ideas y ahora está impune por la edad para decir cualquier cosa, bueno, los vecinos entendieron que no y le llovieron burlas.

“El país no está tan mal”. “La macroeconomía está funcionando, en las rutas se ven camiones, el campo, acá lo que me parece que estamos sufriendo más los argentinos es un problema de tipo político y no de tipo económico”

¿De verdad Armando?, además de ser una estupidez, es falso, improbable y provocador decir que el país no está tan mal, claro para gente como vos tal vez no porque han vivido del Estado, vos, tu mujer, tu cuñada, tu cuñado, familiares, amigos y socios, algunos a los que hábilmente dejaste sin participación a sus herederos, por ejemplo.

Hace muchos años los argentinos sufrimos por los políticos, decir la política es no decir nada, son ustedes el origen de TODOS los problemas, sociales, económicos y hasta de la inseguridad.

“El país la pasó mal en la pandemia, como en todo el mundo pero macroeconómicamente funciona y la figura de Massa, en el Frente de Todos, es la única que puede dialogar con la CGT, con los grupos empresariales, con la prensa”.

Algunos la pasaron mal en la pandemia, otros, siguieron como si nada, especialmente los políticos, decir que Sergio Massa es el único que puede dialogar con todos, incluida la CGT y la prensa me hace un ruido feo, más cuando hace años desapareció salvo mínimas excepciones el periodismo como tal y hoy tenemos presentadores de noticias que llegan de productores que no son periodistas y de comunicados que llegan como bajada de línea.

Estimo Armando que habrás leído todo lo que te pusieron los vecinos, algunos hasta llegaron al insulto, pero la realidad es que tu apoyo no aporta nada nuevo y no le sirve ni a Massa ni a vos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw