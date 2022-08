«Cholo» vende humo García, salió a justificar la movilización contra el gobernador Kicillof

El histórico (por tiempo no por mérito) dirigente sindical Rubén «Cholo» García, salió a defender en los medios de prensa regionales, la marcha que la FESIMUBO realizó en la ciudad de La Plata a la gobernación para protestar y reclamar negociaciones con el gobernador y los intendentes. La realidad es que todo se resume en la necesidad de más dinero para su federación.

Las declaraciones del portador de apellido en los medios:

“Los compañeros están cansados por el destrato que reciben por parte de los intendentes y del Gobierno provincial”

Si se realizara una encuesta de satisfacción a los trabajadores municipales, les puedo asegurar que son más los reclamos contra los sindicatos, por ejemplo el STMA, que contra las intendencias, por la sencilla razón que los municipios con todos los errores y falencias les brindan un trabajo, un sueldo y los sindicatos no los representan y les brindan pocos servicios a sus afiliados.

“Fue un plenario maduro. Tenemos ideológicamente a todos los dirigentes nuestros bien compenetrados con la lucha de Fesimubo, cada uno expuso el cansancio por el destrato que sufren por muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires y también la no respuesta del Gobierno provincial a la convocatoria del Consejo Provincial del Empleo Municipal que está en la ley 14.656 y tiene las facultades el gobernador Axel Kicillof de convocarlas”

Existe una falta de sinceridad grave entre el discurso de García y la realidad, primero porque la FESIMUBO fue creada para sumar caja y poder, un invento del Cholo para oponerse a la verdadera federación de trabajadores municipales con la que comparten representación gremial, aunque a la fecha ninguna lo haga en beneficio de los trabajadores, sino de sus dirigentes que viven muy diferente al resto de los trabajadores municipales, algunos con vida de ricos, algo que es incompatible con el cargo y que no resiste una auditoría contable real.

Imaginen si ellos que tienen la posibilidad de hacer sus comidas en restaurantes, viajes, autos de gama media o alta, prepagas exclusivas, cuentas bancarias y viajes al exterior se cansan de supuestamente hacer cuánto, ¿un reclamo cada tanto?, que le queda a los empleados que no son bien pagos, que trabajan en condiciones deficientes, con presiones, descuentos y que cuando necesitan del sindicato no los atienden, no les dan soluciones, no les brindan una obra social eficiente y no pueden cansarse porque tienen que seguir, ¿de qué cansancio habla García?, es evidente que en su impunidad, además de vender humo es un cretino con los trabajadores.

“El problema del IPS es que los trabajadores nuestros no se quieren jubilar porque pasan a cobrar un tercio del salario dado que el 50% de lo que cobran en los municipios es en negro, no tienen aportes”.

Recién ahora descubrió esto García, su papá no le enseño?, digo, cuando los números les cerraban, esto no era una prioridad?. Digo la federación tiene las cuentas tan claras?, lo dudo, como dudo que sea una preocupación real de la FESIMUBO que la vía correcta no es la denuncia mediática.

“El ingreso de monotributistas, de cooperativistas que reemplazan a trabajadores municipales, todo es un sistema que atenta contra la carrera municipal”. “A partir de ahí hemos decidido tanto por el IPS como por el IOMA para que nos preste la cobertura necesaria, hay compañeros que no tienen ni siquiera la asistencia mínima, por eso vamos a movilizarnos«.

Más de la misma mentira, es evidente que García no piensa bien y está mucho peor asesorado, ante los reclamos de complementos salariales no incorporados al sueldo, lo que él denomina en negro, en todos los ámbitos del Estado se comenzó a contratar personal con el requisito de ser monotributistas, esto debería saberlo o evitar quedar como un ignorante, ¿de qué carrera municipal habla?, como siempre García sigue en la rosca de la política y el sindicalismo, golpea un poco las manos, hace una marchita cada tanto y luego se dedica a lo que más le preocupa consultar el Home Banking, el ejercicio es muy sencillo si en tantos años de dirigente sindical, solo se beneficio usted y su entorno, es evidente para quien juega.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw