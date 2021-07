Alejandro Salcedo: “UDOCBA reclama que se cumplan los protocolos y se convoque a paritarias»

Tras el anuncio de Kicillof de vuelta a la presencialidad, el Secretario General de UDOCBA manifestó la necesidad de seguir monitoreando el estricto cumplimiento de protocolos en el regreso a las aulas. Asimismo, se refirió a la necesidad de arrancar con las negociaciones salariales en el marco de las paritarias.



En referencia al retorno a la presencialidad en los 135 municipios bonaerense, ante la mejora de los índices sanitarios, Salcedo destacó que se seguirá trabajando para que tanto docentes como alumnos/as estén a salvo, vigilando el cumplimiento de medidas como el distanciamiento, el uso de tapabocas, la ventilación cruzada, que haya elementos de higiene en las escuelas, entre otros. «En los establecimientos donde no se cumpla con los protocolos sanitarios , presentaremos la denuncia correspondientes y pediremos la suspensión de clases, tal como venimos haciéndolo», aseguró el dirigente.



En otro orden de cosas, el Secretario General de UDOCBA manifestó que «estamos expectantes ante la inminente convocatoria a paritaria que deberá ser en agosto .En la primera pandemia que fue la de macrismo perdimos el 20% del poder adquisitivo de nuestro salario y aún no lo recuperamos. Nosotros insistimos que los ingresos de los y las docentes deben crecer en términos reales. No queremos continuar en «modo espera». Es ahora. Hay que ir recuperando por encima del ritmo inflacionario, no seguir con tímidos ajustes»

Salcedo señaló que «la paritaria tiene que venir con una propuesta contundente. Con la recuperación del salario real de los trabajadores y trabajadoras va a crecer la demanda y se va a mover la economía. De esta manera va girando la rueda del bienestar colectivo y la justicia social en un gobierno peronista».