Alberto Fernández, Sofía Pacchi y la oposición estúpida

Hace un par de días las redes comenzaron a publicar rumores alentados por algunos seudo periodistas y medios que tienen una línea editorial anti K y anti popular, en breves líneas adelantaban sobre un nuevo «escándalo» con el presidente Alberto Fernández e incluso Viviana Canosa, devenida en «voz opositora» en su editorial pedía que le den la pastilla al presidente, pero no de la «azul» que de esa le dan mucho y por eso lo visitan de madrugada.

Pronto se conoció una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y una ignota empresaria y modelo de nombre Sofía Pacchi, a ambos se les reprocha en la denuncia la infracción al Art. 205 y 239 C.P y 248 como más relevantes, la misma la formalizan dos abogados libertarios.

Ya la cosa pasa del chisme o de un tema personal a una cuestión de índole pública o de acción pública, es decir, de un hecho registrado lo contamos de varias maneras, pero todas dejando una duda.

En la denuncia, se enumeran algunas de las visitas que realizó Pacchi a Olivos entre 2020 y 2021, algunas en plena vigencia de la fase 1 de la cuarentena ante la pandemia de Covid-19, y denuncian que la actriz y modelo fuera designada en la Secretaría General de la Presidencia.

Los militantes libertarios y su abogado reclaman que se investigue si Alberto Fernández y Sofía Pacchi incurrieron en «conducta deliberada, intencional y dolosa sobre la violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

Sofía Elizabeth Pacchi Severina, de 32 años, con CUIT – 27-34308959-2, con Monotributo categoría H, se presenta en sus redes sociales como “modelo”, aunque según los registros ante la AFIP es proveedora de “servicios de transporte automotor urbano de carga”. En otras palabras, se registró ante el ente recaudador para prestar servicios de flete. Declara un domicilio en la calle Amenábar al 2400 en un coqueto complejo de torres del barrio de Belgrano y solo se registra un crédito de 457 mil pesos con el Banco Santander Río. No hay información oficial sobre las condiciones de contratación o relación laboral con el Estado. Algunos medios han informado que fuentes de Casa Rosada la refieren como asistente de la primera dama Fabiola Yáñez, omitiendo indicar tareas que cumple y que capacitación la llevó a tener un puesto público.

Es decir, de un hecho habitual en la política, donde cada político de turno pone a un amigo, conocido o familiar, algunos de onda y otros como un negocio para ellos, algo que tiene como principales denunciados a legisladores macristas de extorsionar y presionar empleados, de algo irrelevante y que no por eso es menos repudiable, la oposición hizo un gran circo.

La torpeza es que este tipo de mamarrachos de la política, poco beneficia al sector político que la impulsa y poco afecta a un gobierno que se lesiona solo con las declaraciones desafortunadas de Alberto Fernández o el impresentable de Santiago Cafiero que vive su cargo como una aventura del de San Isidro jugando a la revolución de un gobierno supuestamente progresista, pero con record de ajuste.

Me parece perfecto que se denuncie en la justicia, que se investigue y multe a quienes no cumplan, pero todo el resto es innecesario, Viviana Canosa, el Dipy y cuanto mamerto llevaron el tema a lo personal, lo titularon como escándalo!, la verdad que si Alberto Fernández consume la pastilla azul, se estimula con Fabiola, Dilan o Vidal o me es irrelevante y más de uno y una necesitan saber que para encuentros cualquier hora viene bien.

Escándalo es la situación económica que vivimos los argentinos, escándalo es la justicia corrupta que tenemos enquistada y corrompiendo la justicia, escándalo es que ningún político termine preso de verdad, escándalo es que la oposición sea un chiste, escándalo es que miles de argentinos sean arriados como ganado por las redes sociales, escándalo es que sigamos teniendo una Oficina Anticorrupción que no funciona, que nos sale muy cara por lo poco que hacen, que los funcionarios que pasaron y los que están declaren cualquier pavada y nadie controle.

Alberto Fernández es a la fecha un mal presidente, está ahí regalado para las criticas y ustedes en lugar de hacer el gol con el arco vacío van y la patean afuera, eso también es un escándalo, que en el peor momento de la Nación, no existan opciones serias.

Texto completo de la denuncia penal

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw