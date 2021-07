Hernán Doval, entre el divague y las mentiras

Y como no podía ser de otra forma, el «titular» del STMA, a falta de logros para difundir va por lo más sencillo y es colgarse de lo que otros hacen. Tantos años escondido y callado por el Cholo García hicieron de Doval un dirigente torpe y con una capacidad limitada para dar entrevistas.

Imaginen si los medios con pauta del sindicato no pueden producir una nota potable, lo que es este personaje si fuera entrevistado por un medio independiente, bueno, imagínenlo porque eso nunca va a ocurrir, Hernán Doval a pesar de haber sido concejal y diputado carece de una oratoria interesante.

El problema de los «chirolitas» en la política se ve cuando no tienen metida por detrás la mano del titiritero.

Salió a opinar de Daniel Aversa, quien integra la tenebrosa lista de Magdalena Sierra y el «ñoqui» José Alessi, al respecto Doval dijo:

“Es un sindicato que forma parte de la estructura del gobierno municipal, así que no hay ninguna sorpresa. De hecho me parece tarde, porque con todos los favores que han recibido del gobierno municipal podrían haberle pagado antes”, soltó el ex diputado provincial.

Pese a lo mencionado, indicó que “cualquier representante de los trabajadores que legisle para mejorar la situación de los mismos puede ser auspicioso”. “Hemos tenido la experiencia en el sindicato que ocupamos lugares políticos, sin ir más lejos fui concejal y se consiguieron muchas cosas para los municipales”, agregó.

Cuando se refiere a que se trata de un sindicato que forma parte de la estructura del gobierno municipal, parece olvidarse que el STMA ha sido funcional durante muchos años a distintas gestiones municipales y que muchos dirigentes sindicales han sido funcionarios jerárquicos municipales no por elección sino por devolución de favores de los intendentes, entre ellos Jorge Ferraresi.

El propio Doval cuando fue concejal lo fue por el espacio político de Ferraresi, al igual que la concejal Manuela Sánchez también dirigente del STMA cuando asumió como concejal y su gestión nada aportó a los trabajadores municipales, así que Doval debería poder enumerar los logros conseguidos en lugar de hacer declaraciones genéricas improbables como decir se consiguieron muchas cosas, ¿cuáles son esas cosas??, raro que alguien se olvide sus éxitos.

Su apoyo a la candidatura del rector de la UNDAV Jorge Calzoni, es una muestra más de su limitada capacidad, esto lo sustento en el hecho de que resulta muy obvio que le va a parecer bien esa candidatura no por enfrentar a Magdalena Sierra, sino por la sociedad comercial que tienen ambos con la educación privada.

Calzoni no representa ningún cambio en la política, ya que ha sido funcional a todo lo que está mal en política y aún tiene pendiente dar varias explicaciones que justifiquen por lo menos el crecimiento de su patrimonio económico si de vedar pretende ser una opción distinta al momento de votar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw