Alejandro Fantino el payaperiodista que te vendió a Javier Milei

Alejandro Fantino a lo largo de su carrera en los medios ha demostrado que no importa la formación profesional y mucho menos estar informado, para los medios, lo que vende garpa y en una época de confusión y poca lectura, personajes como él tienen un lugar asegurado en los medios y hasta son influencers.

Pasó sin mella por todos los escándalos que a otros los estigmatizaron, su bisexualidad, sus adicciones, sus años como padre ausente, infidelidades, haber sido uno de los primeros clientes VIP de Sofía Clerici, sus escándalos con la prostitución y el juego clandestino junto al fallecido Acero Cali, por mencionar algunas de esas inconsistencias morales de un tipo que se cree superior al resto y hace ostentación de tener una amplia cultura especialmente en historia.

Bueno, solo nos muestra que es una enorme mentira, subió un video a la red Tik Tok doblando un pasaje de la película Gladiador, el problema es que usa un yelmo y una espada relacionada en la historia a los Templarios, es decir, nada que ver con las armas de una película que justamente fue criticada por los historiadores por inconsistencias menos graves que las que muestra Fantino.

Eso es Fantino, para él, en su cabeza dañada por las adicciones, todo vale, si él lo muestra sabe que existen miles de ignorantes que lo creerán, como cuando hizo campaña para Javier Milei, que lo ponía como un «guerrero», un outsider de la política y evitaba preguntarle a Javier por todo lo que hizo para llegar a ser mediático y de ahí saltar a la política.

Fantino le mintió a los argentinos, él mejor que nadie sabía que Milei era el Ricardo Fort de la política, con más similitudes que diferencias al empresario que solo buscaba fama, que lo aplaudan, arrastrando una vida llena de humillaciones, rechazos, viviendo solo para tomarse revancha, eso es Milei, pero los culpables son os que se aprovecharon de alguien roto para darle poder y así tener un «chirolita» frágil y manipulable.

Mientras millones de argentinos no tendrán que comer en las fiestas, no podrán poner un regalo para sus hijos, Fantino se divierte y ni en eso aporta verdad,vsi tanto se jacta de leer sobre historia, que la próxima vez use elementos de la época, ya sabemos que es un payaso, no es necesario que alardee también con eso.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw