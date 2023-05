Adriana Dora Benedetti una «militonta» ofendida

Parace que los militontos volvieron más nerviosos que antes, hacia mucho que los aplaudidores sin pensar no se ponían tan agresivos con un posteo criticando medidas del gobierno y parece que si les molesta es porque aprieta y muchos ven peligrar su mediocre vida de confort, aclaro que no es despectivo, no encuentro otra forma de definir la poca inteligencia de muchos ciudadanos, de un lado y del otro de lo que llaman «grieta», difícil mejoremos como Nación con estos exponentes.

Bueno en mis publicaciones en redes sociales, que son justamente para generar interacciones y debates que pueden aportar alguna discusión que no sea solamente cuanto cuesto un tomate o el kilo de pan, el asado, alentado por los grandes medios como si el éxito de una persona se mida por llegar a fin de mes y comer un asado los fines de semana, así que tomé como ejemplo un jeans italiano y que solo se vende en el local de la marca en Patio Bullrich cuyo precio en pesos argentinos ronde los 140 mil pesos, a modo de graficar la devaluación y el valor ridículo de nuestra moneda, sumado a una devaluación que crece más de lo que los pesimistas auguraban.

Hoy me puse contento de que otro medio hizo algo similar con el precio de una par de zapatillas en España donde el mismo producto en la Argentina es más costoso.

Algunos sin fundamento alguno afirmaban que la inflación no tiene nada que ver con los precios?? sí como leen, lo peor no es que esa gente opine, sino que votan.

Hasta que apareció esta señora a insultar, ofendida por lo que ella cree que quien se compra un jean costoso es un tarado, un imbécil y con problemas de ego, que se quiere mostrar, que es capitalista y todo el discurso berreta de los militontos de 4ta línea que no acceden a los beneficios de los de arriba, sí estos incoherentes también votan.

Y a diferencia de ellos que opinan sin fundamento lo voy a fundamentar, resulta que esta señora, adulta mayor, desperdició su vida porque aún no entendió nada. Según ella, toda la culpa es del gobierno anterior (tiene parte de culpa) que nos dejó un préstamo a 100 años culo para arriba, bueno, Alberto Fernández está próximo a terminar su mandato y no solo no hizo nada para que Macri y el resto paguen por lo que hicieron, sino que incumplió todas sus promesas, incluyendo sus propios decretos, pasará a la historia como uno de los peores presidentes, estimo yo peor que De La Rúa y eso es mucho.

Según ella la sociedad necesita paliar en hambre antes que ocuparse de comprar un jeans, un pensamiento muy raro, porque el que tiene un trabajo y puede, es lógico que no piense en el valor del pan y eso no lo hace tarambana ni malo, pero en su completa incoherencia, en sus redes comparte su admiración por Máximo Kirchner, alguien que gusta de una vida de rico, con autos de alta gama y cuentas en el exterior, así como admira a Magdalena Sierra la esposa de Jorge Ferraresi, que solo viste con ropa de lujo y marcas exclusivas que superan por mucho el valor de un jeans, entonces, ¿dónde queda su pensamiento de que solo los tarados comprarían un jean costoso? En un país que como dice no saben cómo paliar el hambre Magdalena Sierra se promociona con un vívero?? vestida de diseño y peinada por coiffeur, que nivel, y la militonta revolucionaria en lugar de criticar, comparte promocionando el circo político. Con el costo de ese vivero comerían varios.

Son estos mismos personajes ridículos los que nos muestran al mundo como una sociedad mediocre, poco inteligente y sin futuro.

Llevo años afirmando que son iguales de peligrosos e impresentables los fanáticos de la derecha y los militontos que no saben si son del PJ, del Kirchnerismo o simplemente aplauden al que les da las migajas para que pueden llegar a fin de mes con una bolsita de mercadería, bonos y una bicicleta.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw