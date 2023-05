Convocatoria por justicia por el travesticidio de Sofía Fernández

El lunes 10 de abril, Sofía Fernández, mujer transgénero de 39 años, muere en una celda de la Comisaría 5ta de Derqui. Había sido detenida el 8 de abril y llevada a dicha comisaría, donde la retuvieron y quedó incomunicada con su familia durante esos días. A su hermana la notifican de su muerte en la madrugada del martes 11 de abril, sosteniendo un supuesto suicidio. No sólo no le permitieron ver a Sofía mientras estaba detenida con vida, sino que tampoco les permitieron reconocer el cuerpo.

Sofía tenía muchos sueños por delante. Había comenzado los trámites para su cambio registral, que lamentablemente nunca llegó, y con la ilusión de iniciar sus estudios en la carrera de enfermería, tenía un plan a futuro que se lo arrebataron con su muerte, representando todo lo contrario a lo que ella pensaba: vida, salud y futuro. La familia de Sofi conocía y transitaron unides la historia familiar, lo que quiere decir que conocían como ella era, así también cuales eran las posibilidades de subsistencia, debido a su personalidad: siempre atenta, dócil y muy amorosa.

El día sábado 8 de abril llega la policía a la casa para constatar el domicilio. Uno de los efectivos policiales le dice a la hermana que Sofi se encontraba en la comisaría porque la habían encontrado perdida, la llevaron solo por averiguación de antecedentes y que iba a quedar libre. Luego, otro de los policías le informa que estaba detenida por un supuesto robo. Pasó el domingo y Sofi nunca llegó a la casa, lo que hace que su hermana el día lunes 10 se presente en la comisaría 5ta de Derqui para saber qué es lo que estaba pasando, y la única respuesta fue que continuaría detenida, por un robo con escalamiento. Nunca les permitieron comunicarse personalmente con ella ni verla.

El martes por la madrugada se hacen presentes en el domicilio de su casa, Gendarmería junto con una psicóloga del municipio de Pilar, para informar sobre la muerte de Sofi en la celda. Gendarmería sólo le dice a la familia que falleció a causa de muerte súbita o un paro cardíaco, cuando la autopsia arrojó una muerte por asfixia traumática. No les permitieron reconocer el cuerpo, al cual sólo tuvieron acceso cuando llegó a la sala velatoria.

Queremos denunciar todas las irregularidades que hay desde que la policía se lleva a Sofi.

Primero que no es claro cómo y por qué es que se la detiene a Sofi. Toda su familia y amigxs sostienen que no sería capaz de robar ni violentar a nadie. De hecho, no tiene ningún antecedente policial. También han violado el derecho a hacer una llamada y a comunicarse con su familia durante sus casi tres días de detención.

La familia habla con el Fiscal Gonzalo Aguero, de la UFI N°4 de Pilar, que casualmente es el mismo de la detención. Este es un procedimiento que no corresponde para un caso de este tipo, dado que la misma fiscalía que debería estar siendo investigada por la detención irregular que llevó a la muerte de una persona en una celda, no puede ser la que investigue la causa de esa muerte. Ninguno de los policías implicados, ni el comisario a cargo (Daniel Salerni) fueron separados de sus funciones, permitiendo que puedan entorpecer, en sus roles de poder, siguiendo en el lugar donde ocurrió el hecho, en la investigación.

Desde la fiscalía, en vez de mostrarle a la familia testimonios, los datos de la autopsia (en la cual el fiscal Agüero estuvo presente) o información relevante de la investigación, sólo los interrogan para «conocer la historia de vida», haciendo preguntas personales sobre qué hacía y cómo vivía. Un mes después recién le dan acceso para ser parte de la causa como particulares damnificados.

Todo lo que pasó es terriblemente irregular. No creemos que Sofi haya robado ni tampoco que se haya suicidado. Todos los funcionarios, empezando por todos los policías en funciones de la Comisaría 5ta. de Derqui, durante esos días, y siguiendo por la fiscalía y el comisario a cargo de la detención, son responsables de la muerte de Sofía.

Queremos que se separe a todos los efectivos policiales de sus funciones (y privilegios) y que se cambie la fiscalía que investiga el hecho como corresponde. Queremos acceso pleno a los expedientes de la causa y el aceleramiento de la investigación.

Nos movilizaremos este domingo 14 de mayo, a partir de las 15 hs. frente a la Comisaría 5ta de Derqui, a un mes de su muerte para seguir reclamando JUSTICIA POR SOFÍA FERNÁNDEZ. Concentramos a unas cuadras en el Easy de Pilar (Ruta 8 y Las Magnolias) para dirigirnos hacia las puertas de la comisaría cito en Av Sargento Cayetano Ballera 1159 (Ruta 8 y Juan Bautista Ambrosetti, Cruce de Derqui). Convocamos a todo el activismo y a las organizaciones a acompañarnos en esta lucha por la verdad y justicia.

JusticiaPorSofiaFernandez

FueTravesticidio

NadieSeSuicidaEnUnaComisaria

Adhesiones: justiciaxsofifernandez@gmail.com

Contactos:

Vanesa (sobrina): 1150530903.

Alejandro (hermano): 1164581306 Facebook: Justicia Por Sofi Fernández Instagram: @justiciaxsofifernandez