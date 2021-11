A Lucas lo mató la complicidad política y judicial

El asesinato de Lucas debería generar en Larreta un profundo cambio en su Policía de la Ciudad, que está lejos de ser eficiente y honesta, soy el único que desde hace tres años viene denunciando las mentiras de Diego Santilli a quien denuncié penalmente por encubrir abusos policiales y por no investigar ni llevar adelante políticas de transparencia.

El tema es muy sencillo, rinoscopía a los tres policías y que se incluya el dosaje de sangre anual a los efectivos policiales, no fue un error como quieren decir ahora, el audio del inspector informando el hecho dista mucho de ser un lenguaje policial, no se lo escucha ni siquiera alterado sino que se evidencia un desprecio por la vida ajena, aún cuando ya sabían que no hubo un enfrentamiento.

Mintieron en todo, dijeron que vieron que uno de los jóvenes sacó un arma, curiosamente la única arma fue encontrada en el baúl.No puede haber enfrentamiento entre un arma real y una de juguete, tampoco es claro cómo apareció en el baúl del auto.Un enfermo puede inventar una situación tan burda y difícil de creer.

Fue un ASESINATO, por otro lado, el Juez de menores de la causa, de mínima debería ser sancionado o sometido a un jury, los otros menores testigos del hecho fueron detenidos toda la noche en un instituto y los asesinos se retiraron a sus domicilios y a contratar abogados, si trabajaron bien y dijeron la verdad no deberían temer declarar y estar a justicia.Pero sin dudas hay dos grandes RESPONSABLES, el primero Horacio Rodríguez Larreta por ser el Jefe de Gobierno, el otro Diego Santilli, vice jefe y ex ministro de seguridad y justicia, me consta que estaba informado de los cientos de polícías imputados por delitos graves, corrupción y adicciones entre los policías.

Nunca hicieron nada por mejorar la calidad de los policías que se supone cuidan la Ciudad, sepan que lejos están de estar cuidados, los barrios considerados peligrosos nunca cambiaron, ni con Mauricio Macri, ni con Larreta, mintieron cuando pedían por la Policía propia, la única verdad es que las policías propias son un tema que siempre enfrentó a los políticos, porque se sabe que son una de las «cajas de recaudación política», curiosamente dejaron de hablar de eso medios que lo ponían en tapa, Clarín, La Nación, Noticias, le propongo a Larreta que los exámenes anuales además de incluir el dosaje de sangre de los policías sean públicos, como las declaraciones juradas patrimoniales públicas, la corrupción necesita ser combatida como también las adicciones de policías armados. Hace dos años que se incrementaron los suicidios, femicidios y denuncias de violencia de efectivos policiales, eso sin contar los corruptos.

Vergüenza deberían sentir los seudo periodistas como Viviana Canosa que ahora pide que se respete el orden y esperen a que la justicia actúe, pero si esto pasa en la provincia por unos pesos invita a romper todo. No es la única, impresentables como Feinman o el Baby viven alentando el disparar y después preguntar, pero se hacen los boludos cuando pasan estas cosas graves y evitables.

La Policía de la Ciudad heredó policías federales que en su mayoría no tenían buenos legajos, heredó la corrupción enorme en la Ciudad que encubrió el ex fiscal Pablo Lanusse hoy abogado de Mauricio Macri y lo invito en el medio que quiera a debatir al respecto, pero más que nada lo acuso de tener las manos con SANGRE.Nada devuelve la vida de Lucas, nada va a cambiar lamentablemente porque es un NEGOCIO enorme una policía sin controles ciudadanos.

La Oficina de Control Externo del Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA es un chiste, sus miembros no entienden nada del mundo policial, me toco ratificar denuncias en sus coquetas oficinas de Barracas y la verdad que son una puesta en escena, no saben y no quieren preguntar cuando uno ratifica la denuncia, entonces ¿qué investigan?, su trabajo es solo maquillar la imagen de los políticos diciendo que hay un sumario, pero eso no cambia nada y los delincuentes uniformados terminan ensuciando a los que tienen vocación de servicio.

