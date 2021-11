24 horas de terror con la Policía de la Ciudad

En menos de 24 hs, la Policía de la Ciudad, alabada por Larreta y Santilli, terminan mostrando que en realidad son un conjunto de improvisados, sin formación profesional y sería interesante saber si cada tanto les realizan exámenes de adicciones o psicológicos.

1- En la detención de Ezequiel Guazzora un policía inventa un atropellamiento transformándose en un nuevo «carancho». Los videos son muy claros, se ve que al momento de que el policía pone las manos en el capot y salta las luces de stop del 206 están encendidas, es decir frenado, luego se lo ve bajar y en cámara lenta caminar y caer, un Oscar a la peor actuación.

2- Cinco policías se enfrentan a un hombre que los agrede con un cuchillo, en el video se ve claramente que no saben actuar, tienen miedo, se caen, no logran reducirlo y cuando disparan no pueden neutralizarlo, disparan 17 tiros, solo impactan 2 en el delincuente y 1 en un vecino inocente, los restantes 13 tiros fueron a cualquier lado, ocurrió en una plaza pública muy transitada, podía terminar en tragedia.

3- Policías de civil de la Policía de la Ciudad balean a un grupo de jóvenes, un menor de 17 años recibe dos disparos en la cabeza y queda grave, los policías inventan que existió un tiroteo, lo curioso es que dicen haber encontrado en el auto una pistola de juguete, cómo puede haber un tiroteo con un arma de juguete?Todo bien para combatir el delito, pero así?? deja que me roben seguro termino más sano.

Las mentiras de Larreta y Santilli, no saben que hay policías adictos?? mamarrachos

