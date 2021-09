Zurich seguros y SMBO una mala alianza para los asegurados

Podríamos definir a la compañía como una de las empresas de seguros globales más importantes del mundo, con una fuerte presencia en Latinoamérica, una breve reseña indica que el Grupo tiene su sede central en Zurich, Suiza, donde fue fundada en 1872. La sociedad de cartera, Zurich Insurance Group Ltd (ZURN).

Existe una creencia popular de considerar a Suiza como un modelo de transparencia y gestión, pero al parecer en América las cosas no son así y los responsables regionales de la compañía por los resultados parecen no estar a la altura de los estándares europeos, mucho menos el respeto a los clientes y el asumir los compromisos de una aseguradora que es justamente darle la tranquilidad al asegurado de que no será demandado por falencias de la aseguradora.

Desde El Sindical hemos intentado ponernos en contacto con algún responsable de la aseguradora por un proceder ridículo del estudio SMBO que es contratado por la aseguradora para el «trabajo sucio» de hacer acuerdos extrajudiciales ofreciendo resarcimientos por debajo de los precios del mercado en una expedición por demorar los pagos a los que han sido víctima de un siniestro por un asegurado de Zurich y dejando a sus clientes en una incómoda posición donde pueden ser demandados y tener que terminar en un proceso legal cuando uno como cliente confía en la solvencia y seriedad de una aseguradora que gasta millones en publicidad, la realidad es que son unos impresentables y miserables, no tengo registro de que una compañía seria ofrezca la mitad del presupuesto en el mercado.

Rocío Pinat, demoró casi 4 días para informar que el incidente lo lleva el estudio SMBO y obviamente nunca informó quien es el responsable de la empresa que pueda explicar si esa es la practica habitual de resolver los siniestro y exponer a los clientes, la respuesta de la empleada confirma que sí, que es la metodología de trabajo y que no dan explicaciones.

El estudio SMBO según su página Web está integrado por Juan Esteban Machado como Director General, Juan Alberto Santamarina, Director, Mariano Pablo Caia, consultor, Alejandro Manuel Concilio, socio, Marcela Codarin, asociada, Alejandra Peña Alcaráz, asociada.

Sus clientes según la información pública que ellos informan son: Allianz, Federación Patronal, Berkley, Sura, SegurCoop, QBEseguros, HDIseguros y ColoniaExpress.

Es importante destacar que si estas aseguradoras son sus clientes, tanto los asegurados como las víctimas de siniestros por parte de clientes de estas compañías van a encontrarse con un estudio jurídico que va a generar demoras y sus ofrecimientos serán inaceptables, la excusa es que los costos los fijan sus «expertos», bueno, algo en el Estudio SMBO no funciona bien.

Si en un siniestro donde no hay heridos, donde la culpa del asegurado por Zurich es indiscutible por la mecánica del siniestro y en un monto bajo el estudio en representación de una compañía global realiza chicanas dilatorias, que se puede esperar en una demanda importante, por eso es importante si sos cliente o buscas un seguro saber que las aseguradoras clientes de SMBO tienen a estos abogados y consultores defendiendo sus intereses.

Es indudable también que las autoridades de Zurich en Suiza no se ocupan de cuidar la «imagen» de la aseguradora, quizás porque mientras cumpla su rol de recaudar poco importa como lo hagan, un dato de que no es solo una idea personal advertir que tengan recaudos al contratar Zuirch es el caso de la demanda en Chile que mostró irregularidades y donde Claudia Dill, CEO de Zurich para América Latina quedó envuelta en un escándalo grave.

Si sufriste algún siniestro o como cliente fuiste perjudicado por el estudio SMBO o alguna de las aseguradoras ponete en contacto para que esto no se repita con impunidad.