Yacob y Ritondo, un mamerto y un vende humo ¿qué puede salir mal?

A Lucas Yacob le cuesta hacer un spot de campaña serio, mal asesorado y desbordando ignorancia en los temas que toca, si bien mejoro un paso en la estética de los videos, el contenido ronda entre infantil y ridículo.

Para el candidato a intendente de JxC que es apoyado por el espacio de Patricia Bullrich, la inseguridad se soluciona comprando 500 armas no letales en lugar de construir plazas, como si eso por arte de magia solucionara la inseguridad, nada más lejano de la solución, ya que el problema en la inseguridad de Avellaneda y Lanús que comparten el mismo Departamento Judicial, es justamente ese, la mala administración de justicia, donde los delincuentes entran cuando son aprehendidos por la policía y salen más rápido gracias a la excarcelación que dan los fiscales sin siquiera investigar sobre los aprehendidos.

Así el trabajo policial se reduce a ser inútil, generando una sensación social de que los delitos no tienen otra solución que terminar con la vida de los delincuentes o en el mejor de los casos usando armas como las Taser o de pimienta de la firma Bersa.

Esto lo repite porque es lo que le guionan a Lucas Yacob y en su torpeza, termina haciéndoles el gran «negocio» a Bersa S.A, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, parece sospechoso que una vez más los medios no hagan un análisis de las relaciones comerciales que unen a los dueños de Bersa y el PRO, lazos que se transformaron en un excelente negocio para todos, cuando el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia, negociaron la compra de armas para sus policías, los intermediarios fueron Patricia Bullrich y Cristinan Ritondo.

Por eso no resulta raro que el municipio de Lanús conducido por el macrista Néstor Grindetti, candidato a gobernador por el espacio de Patricia Bullrich haya sido el primero en comprar la Pistola Co2 Disuasiva Byrna Postas De Goma Pimienta, con un valor unitario en el mercado de $279.000, lo que refuerza las lazos entre la fábrica de armas y el macrismo y en esas relaciones «una mano lava a la otra» y esas licitaciones suelen tener «retornos» que financian campañas.

Así estos «halcones» de la política y los negocios, no pierden oportunidad de matar dos pájaros de un tiro y en un mismo video de campaña se mandan un gran «chivo» de la pistola no letal de Bersa, son unos genios, no solo justifican las compras futuras sino que te recuerdan que son de venta libre y cualquiera puede ir a comprarlas.

Por eso los vecinos deben tener buena información para poder evaluar a los candidatos, Yacob no tiene idea de las cosas que dice y Ritondo aprovecha para promocionar marcas, pero la mentira del éxito de la seguridad en Lanús se terminó con la declaración del HCD de promulgar la emergencia en seguridad en el municipio, donde Diego Kravetz fue duramente criticado por la mala gestión en seguridad, algo que desde El Sindical desde hace más de 2 años advertimos siendo el único medio que advertía las mentiras de los funcionarios del PRO.

Vote con inteligencia y memoria, recuerde esta nota.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw