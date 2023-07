Yacob y Landaburu, lo peor del PRO y la UCR

Lanzados a la campaña, cada partido y espacio político como en cada año de elecciones salen a las calles a panfletear sus listas y muchos vecinos recién entonces les conocen las caras a estos grandes impresentables que tranzan y mechan alianzas para seguir colgados de la teta del Estado.

Cuesto creer que está gente no tenga un mínimo de vergüenza cuando caminan por las calles o sí, porque los medios locales no hacen periodismo y entonces la gente no sabe realmente quienes son y a quienes responden estos candidatos que aunque se detestan para no quedar afuera caminan juntos, militan juntos y parecen «amigos», así de falsos son entre ellos imaginen con ustedes que son unos desconocidos para ellos.

Por las redes sociales convocan a los vecinos con lo siguiente:

Súmate a #LaFuerzaDelCambio Avellaneda.

Patricia Bullrich Presidente

Maxi Abad Senador Nacional

N. Grindetti Gobernador

Lucas Yacob Intendente

Damián Paz, Yesica Argañaraz y Martín Martin Esteban Ruiz Deza concejales

Gabriela Perez , Leonardo Pierucci y Patricia Viviana Sapovsky consejeros escolares.

Hay equipo

Vayamos por partes, Patricia Bullrich a demostrado en estos días que no está informada, ha realizado acusaciones que podrían haber motivado una denuncia en el INADI por el contenido xenófogo y falso respecto a los estudiantes extranjeros que estudian en la UBA, diciendo que se aprovechan de los recursos, lo cual podría tener algo de verdad si no fuera que durante el gobierno macrista, se financio con dinero del Estado la educación privado en perjuicio de la educación pública, pero de eso no habla. Por eso miente cuando dice que le preocupa la educación pública.

En cuanto a la seguridad donde afirma conmigo eso no pasa, es otra mentira solo creíble por ignorantes, fanáticos o estúpidos, no hace mucho fue la secretaria de seguridad de la Nación, acompañada por el impresentable de Gerardo Milman y no hicieron NADA de lo que promete, basta con que quien quiera busque la entrevista en La Nación + a la Jueza Federal Arroyo Salgado donde cuenta como narcotraficantes fueron y son protegidos por funcionarios y ex funcionarios de Juntos por el Cambio, o que quien quiera compruebe con las estadísticas de la Procuración General de la Nación que durante el macrismo las investigaciones de narcotráfico no llegaron al 1% y algo similar ocurrió en la provincia de Buenos Aires con la gestión de Vidal, Ritondo y el procurador PRO Julio Conte Grand, esto son hechos no relato.

Maxi Abad, es uno de los grandes responsables de la desaparición de la UCR que si no está detrás de la cola del macrismo, no puede presentar un candidato, pero al parecer se conforman con beneficiarse con las migajas que les dejan los que conducen el espacio de la coalición política. Alguien recuerda o puede mencionar un mérito político de Abad, lo invito a escribirme, porque este personaje mimado por el macrismo solo es un buen obsecuente de los que lo dejan flotar en algún cargo y que sostenga la alianza como sea.

Néstor Grindetti, es un personaje que solo persiste en la política por el encubrimiento de los medios que a diferencia de lo que suelen hacer con imputados por delitos, en el caso de Grindetti no tienen memoria y es que Grindetti nunca dio explicaciones por algunas maniobras de dudosa transparencia como Ministro de Haciendo de CABA durante los mandatos de Mauricio Macri, donde por ejemplo benefició con varios millones a una empresa y socios de su esposa, a los que además les dio cargos directivos y luego siendo aún ministro aceptó acciones en la empresa, todo, esto es poco ético y transparente donde además se mezclan cuestiones de incompatibilidad. El broche de oro, es que Grindetti, asumió la intendencia de Lanús con un pedido de captura internacional, Placa Roja de Interpol, sí la gente que habla de ficha limpia, andaban como si nada con un pedido de captura.

Como intendente de Lanús, ha mirado para otro lado en graves denuncias contra funcionarios de su gestión que actúan como punteros políticos manejando clubes de barrio a los que el municipio les da una asistencia preferencial, no todos son iguales para Grindetti en su municipio.

Lucas Yacob, no tiene trayectoria, no tiene propuestas, no tiene proyectos reales, es un muchacho mal asesorado y rodeado de «ñoquis», perdió la oportunidad de hacer una oposición seria y de sumar votos porque muchos vecinos quieren un cambio pero no son estúpidos, esta gente no representa un cambio político o en la forma de hacer política, son solo un cambio de caras para que todo siga igual. Por un lado te dicen que con ellos se termina la gestión actual y por el otro hacen negocios con el municipio según ellos corrupto, incoherencia supina.

Damián Paz, ya he comentado quien es este personaje de la política local, salió del GEN, anduvo por la UCR con Manes pintando veredas y en su paso por el HCD, siempre fue funcional al oficialismo, teniendo beneficios de Jorge Ferraresi por sus servicios prestados. Como funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich como ministra fue mejor «ñoqui» que empleado, eso sí, para militar los timbreos se lo veía siempre. ¿Esta gente es el cambio?, para mí son peores que los planeros.

Yésica Argañaráz, una joven sin experiencia, sin proyectos, sin trayectoria, concejal suplente, su única intervención fue para votar a favor del oficialismo o apoyar a Ferraresi, poniendo la cara en lugar de Yacob que prefirió no quedar pegado y que motivó duras criticas del sector de Maximiliano Gallucci, que por lo menos en esa votación mantuvo la coherencia.

Martín Esteban Ruiz Deza, el dueño del circo actual que es la UCR local, uno de los encargados de la rosca política que llevó adelante Fernando Landaburu para tratar de meter a alguien en el HCD de Avellaneda y tener algún concejal que con su sueldo ponga el diezmo radical, aunque por los resultados y los manejos políticos la UCR va camino a ser una Feria Américana o una bodega de vino patero.

Militancia rentada

Son tan maleducados con los vecinos que siguen usando para su campaña a «asesores» de CABA que en lugar de trabajar donde están contratados, están en Avellaneda militando, una mentira porque no tienen gente joven militando gratis, la UCR solo tiene militantes adultos mayores que entendían la política como otra cosa y a los que usan sin darles un espacio.

Por el lado de Juntos por el Cambio está Maricel Marciano, de quien cuando se la nombra los vecinos de Gerli donde nació y vive, no tienen el mejor de los recuerdos, muchos, los de más años recuerdan que su familia se beneficio y mucho cuando pasaron por el municipio y eran más cercanos al peronismo que los que hoy se dicen peronistas, otros recuerdan con enojo haber sido usados para militar y hasta financiar sus campañas y hoy no reciben ni un saludo de cumpleaños o por las fiestas, en los medios locales dicen que responde al sector del expresidente de Boca Angelici, pero no detallan que en la relación pasa por su esposo Marcelo London, sospechado por la justicia de ser un nexo fuerte con los barras bravas más peligrosos del club, estas cosas están publicas, vecino busque infórmese y piense antes de votar si de verdad estos personajes son un cambio.

Guarden estas editoriales, después no digan que no sabían.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw