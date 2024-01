XMundo.net un hosting NADA recomendable

La «empresa» cuyo titular es Cristian Daniel Merz, se presenta en el mundo virtual con la siguiente descripción:

XMundo Networks inicia sus actividades en el año 2001, con el propósito de brindar a particulares y empresas un servicio de web hosting seguro, estable, confiable y a un precio justo.



Con nuestra misión, visión y valores siempre presentes, a lo largo de los años fuimos renovando las tecnologías disponibles e incorporando nuevas herramientas para perfeccionar la calidad del servicio, ampliar las prestaciones, simplificar los procesos y operaciones, desarrollar mejores canales de comunicación, agilizar la navegación del sitio, acrecentar nuestro centro de ayuda, entre otros aspectos.

Todo lo que mencionan es una mentira, lejos están de tener un hosting seguro, estable y confiable, las caídas del servicio o errores por falta de actualizaciones de herramientas del servidor son comunes, las demoras en las respuestas del soporte técnico también y con los años, el trabajo del soporte fue virando a nada, respondiendo cualquier cosa para ver si pasa pasa.

Lo de precio justo es un gran chiste, es uno de los servicios de hosting más caros de la Argentina y que no respetan a clientes de más de 10 años, a los que porque ellos lo imponen, por ejemplo el servicio de Hosting Premium MAX, el «mejor» lo tienen publicado en un costo mensual de $52.741,55, pero siendo cliente la factura que te llega es de $65.926,93 y con advertencias de alcanzar el límite de características que según el plan no tienen límite, es decir son unos chantas que te terminan condicionando a pagar lo que quieren ellos o migrar tu sitio con las complicaciones que tiene hacer correctamente y no todos tienen los conocimientos para hacerlo inmediatamente.

No es una opinión personal, están publicadas las capturas de sus servicios y del mail por el mismo servicio con un importe superior al que publican, también es bueno advertir que si contratas sus servicios y al no tener respuesta se te ocurre escribir en sus redes sociales, lejos de contestar te bloquean, ese tipo de conductas con los clientes es inaceptable, más cuando pagas un servicio de los más caros del mercado en un hosting que deja mucho que desear.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw