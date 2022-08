Walter Gutiérrez, el fan de los «Jorgitos»

Como teníamos pocos impresentables en la política local, que mienten, prometen, subestimando la inteligencia de los vecinos, ahora se lanza Walter Gutiérrez, quien tiene el mérito de tomarse fotos con cuanto referente de Cambiemos se le cruza, lo curioso es que varios de estos cuando se les pregunta quién es el muchacho de la foto no saben responder.

Ya lanzado y «sin miedo al éxito», ha referido algunas frases de dudoso cumplimiento y que lo muestran como un mentiroso o un ignorante, me inclino a pensar en un mentiroso porque es un egresado de la UNDAV y estimo algo habrá aprendido, aunque no lo parezca por sus dichos.

“Voy a recuperar para los vecinos los barrios y el espacio público que el kirchnerismo entregó a chorros y narcos en la cuarentena”. “La pandemia K llegó a su fin de ciclo”

Cuesta creer que alguien diga esto desde un espacio político que también tiene vínculos con algunos sospechados de tener vínculos con el narcotráfico, estimo que sabe este señor que el lavado de activos se vincula en el mundo con delitos que promueven el narcotráfico, salvo que en su ignorancia confunda narcotráfico con lo que Cambiemos invento como «narcomenudeo», también lo invito a informarse correctamente ya que desde que asumió Julio Conte Grand la Procuración General Bonaerense, las estadísticas de causas por drogas se fueron al piso y en Avellaneda mismo hay una sugerente pasividad de los fiscales Guillermo Castro Moure, jefe de los fiscales y el titular de la UFI 4 Prieto, bastantes deficientes en el tema drogas, digo por si quiere cumplir su promesa debe empezar por ahí.

Queda muy tribunero eso de que la pandemia K llegó a su fin, pero no dice NADA, de cómo lo hará, ni siquiera como empezará, una puesta en escena ridícula y que demuestra estar mal formado y mal asesorado.

“En este contexto de aceleración de la crisis económica, institucional, cultural y social, el vecino está cansado del gigantesco gasto público municipal, es allí donde haré hincapié” …” Estoy dedicado a darle volumen a la propuesta de Unidos por Avellaneda, somos la nueva opción del PRO local”.

Comparto parcialmente que hay gastos innecesarios de parte del municipio, pero es obvio que para ser serio y responsable debería detallar cuáles son esos gastos, sino es decir nada y simplemente agitar consignas huecas, le doy un tip para orientarlo un poco, el gasto en Avellaneda se podría reducir en un 30% sin afectar beneficios que tienen los vecinos e incluso mejorar la calidad de los mismos.

“No caeremos en los errores de 2015 y 2019 donde no se llegó a los vecinos con una propuesta clara y contundente porque yo tengo un plan para nuestro municipio, que desde hace años viene funcionando como un feudo”. “Nuestra ciudad debe evolucionar”.

Bueno, con deseos es difícil cumplir objetivos, salvo que tenga una lámpara para frotar, pero si así fuera, ya sería intendente, en esto digamos que Gutiérrez termina haciendo la auto profecía cumplida, porque cae en los mismos errores, su propuesta no es clara, contundente y mucho menos inteligente, habla de expresiones de deseos personales a cumplir, pero no cuenta cómo.

“Quiero representar a los vecinos que están cansados de la inseguridad y de que Avellaneda está cada día peor. Es hora de la renovación de verdad”.

Bueno de las declaraciones ridículas de Walter, esta es quizás la más graciosa, habla de que hace años trabaja con un equipo, no menciona a nadie de ese equipo que bien vendría conocerlos para nunca contratarlos porque son unos profesionales de la mentira y la ignorancia, siempre digo que hasta para mentir hay que ser inteligente.

Nadie duda de que los vecinos al igual que cualquiera se cansa de la inseguridad, lo que no dice es qué conclusiones tiene de esas años de trabajo, qué han presentado, qué han denunciado y dónde.

La mentira viene por el lado de que varios referentes de Cambiemos, incluso algunos con cargos electivos o como funcionarios, están más cerca de ser cómplices de delitos que de gente honesta, estimo que Gutiérrez aprendió lo que es la complicidad, las obligaciones de los funcionarios públicos y el enriquecimiento ilícito.

“Tengo la convicción de que ganaremos el año que viene” – dice entusiasmado -” El kirchnerismo y sus socios en Avellaneda deben pagar los costos políticos de la pobreza, la indigencia, la inseguridad y la corrupción” …

Justificar una acción en la convicción es un privilegio solo para los magistrados, una forma elegante de maquillar la mala praxis o la corrupción, evitaría el uso de una palabra con esa función dentro de una estructura Republicana.

Esto de que el kirchnerismo y sus socios deben pagar lo quiero ver, parece casi un chiste porque estimo que sabe mejor que los vecinos el verdadero funcionamiento del HCD, las reuniones con los presidentes de bloques, los acuerdos a carpeta cerrada y los «financiamientos» que reciben.

En conclusión, si vas a ser un cambio deberías comenzar diciendo la verdad, como dije dudo seas un ignorante, creo que sos un gran mentiroso, entonces eso no es un Cambio, estas haciendo como dice el tango «el que no llora no mama …»

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw