Viviana Canosa acusó a la senadora Gladys González de recibir «algo» para votar

A los que me suelen putear, les voy a recomendar que busquen cuando escribía sobre los encuentros entre Ferraresi y Gladys González que sin cargo político armaba el PRO Avellaneda, dividiendo a los radicales y apadrinando a algunos desconocidos jóvenes locales como Galucci que saltó de La Cámpora y admirar a Cristina a ser el pichichi de González, el otro ignoto es Yacob. Esas reuniones no eran políticas, sino de «negocios» porque Gladys González no es una política de alma, sino que usa la política para trepar, sumar poder y negocios, en el medio manotea lo que venga y esto es literal.

Años muchos zapallitos que no entienden nada me discutían que no era así, pero como una langosta de la peor plaga por donde pasó González terminó denunciada, ya en sus inicios fue tapa de los medios denunciada por unas irregularidades en el Banco Ciudad y el PRO la protegió dándole un cargo en el Teatro Colón y así siempre estuvo con un cargo y algunos contratos.

Incluso generaba molestias en el propio espacio por su ambición y por las sospechas que las mujeres tenían sobre ella y su capacidad de seducir a los líderes del espacio para ser «intocable» incluso uno de los Macri tuvo «problemas» por su cercanía.

De su armado en Avellaneda nada prosperó salvo Galucci y algún que otro mediocre que con saber aplaudir y reír tuvieron un premio, fue denunciada por Daniel García uno de los fundadores del PRO Avellaneda que terminó haciendo la V como uno más de los funcionarios de Ferraresi.

Como interventora del SOMU, dejó al sindicato al borde de la quiebra, pero con excelentes negocios para los que la acompañaron en la intervención, manchando incluso al juez federal que debía controlar la intervención y en lugar de ello, terminó metiendo familiares que ayudaron a González en los negocios que ahora se investigan en la justicia.

Impresentable es poco para Gladys González, que por si faltara algo, quedó pegada a las denuncias contra su marido Manuel Mosca por acoso sexual a empleadas de la Legislatura Bonaerense.

Hay mucho más sobre esta política siempre vinculada a la corrupción, pero hoy fue la mismísima Viviana Canosa, la que atendió a la senadora del espacio que la misma Canosa promociona, directamente la acusó de ser una IMPRESENTABLE, una corrupta que un día tiene un discurso y después por recibir «algo» cambia de idea y obvio de voto, recordó a su audiencia que la senadora era PRO VIDA, pero terminó votando a favor del aborto, también indignada la acuso de justificar al gobierno nacional por su trabajo en los incendios de la provincia de Corrientes y de sumarse a los que acusaron a los productores de ser parte importante de los incendios.

A mí no me consta esto último que denuncia Viviana Canosa, pero si viene de alguien que conoce a los protagonistas y a los líderes del macrismo, estimo sabe más que yo al respecto, no es un dato menor que lo que Canosa dijo en su programa es una denuncia de delitos de acción pública y que YA debería actuar un fiscal de oficio e investigar, pero, como todo es un gran CAMBALACHE como decía el videograf, pasará como algo más de la televisión pedorra que tenemos y una justicia haragana y cómplice.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw