Vinagre y Gallucci no pueden parar …

La falta de propuestas serias, la ausencia de ideas y la limitada inteligencia de los máximos exponentes del PRO local, los lleva a levantar la mano para hacerse ver con cualquier comunicación, son un claro ejemplo de la frase entre los dos no se les cae una idea.

Se puede rechazar la presencia de Nicolás Maduro? sí, se puede usar políticamente?, sí, lo que no se puede es arruinar la oportunidad de capitalizar un hecho político.

Que Sebastián Vinagre y Maximiliano Gallucci, se cuelguen del regreso de la democracia es un chiste de mal gusto, primero porque son dos familias que se enriquecieron con los gobiernos de facto y se han valido de contactos para acomodarse social y económicamente.

Digo, cuando firmaron el comunicado, los dos estaban bien? porque que el PRO hable de los DERECHOS HUMANOS, es como si Patricia Bullrich hiciera campaña por la Ley de alcohol cero. Por un lado como Defensor del Pueblo de Avellaneda Vinagre nunca defendió un solo derecho humano de los vecinos, ejemplo, la contaminación del Arroto Sarandí donde cientos de vecinos se enfermaron y murieron contaminados por dar un ejemplo si quiere más que me los pida que encantado se los detallo, por el lado de Gallucci, que también es abogado como Vinagre aunque no lo parezcan, parece que la materia de derecho laboral se la salteó, porque no dudo su empresa familiar en despedir trabajadores y no atender sus reclamos.

Pero la hipocresía de estos dos impresentables queda plasmada en el segundo párrafo del comunicado cuando habla de los que oprimen y martirizan al pueblo, guste o no, Maduro fue electo, con esto no defiendo a este personaje que no tiene capacidad para ser un presidente, pero se olvidan los dos mamarrachos del PRO que cuando fue el GOLPE DE ESTADO en Bolivia, no solo el PRO no lo cuestiono, sino que lo apoyo incluso enviando material bélico, violando leyes nacionales y apoyando la represión y muerte de ciudadanos bolivianos, la ex presidenta Jeanine Áñez Chávez que ellos aplaudieron y reconocieron hoy está presa cumpliendo condena con lo cual apoyaron a una criminal.

Dejen de hacer el ridículo y piensen antes de hacer estas pavadas, desperdician todas las oportunidades de hacer política, merecen que no los voten ni para concejales y que nos libremos de oportunistas y chapuceros.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw