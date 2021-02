Ulises Jaitt disparó contra Actrices Argentinas a dos años de la muerte de Natacha: “La abandonaron”

En una marcha que organizaron para pedir justicia, denunció que “la causa está congelada” y detalló una conversación que tuvo con Laura Azcurra.

Este martes se cumplen dos años de la muerte de Natacha Jaitt y sus amigos y familiares la recordaron en una marcha en la que pidieron justicia y reclamaron que la causa que investiga las circunstancias en las que murió avance.

“No tenemos justicia. Es una vergüenza. Es el poder, la corrupción. La causa está congelada. Se cometieron delitos de todo tipo. Esto es una joda”, dijo Ulises Jaitt, hermano de la mediática, en una entrevista conLos ángeles de la mañana (eltrece) desde la plaza Zapiola de Villa Urquiza, ubicada a pocas cuadras de la vivienda familiar de los Jaitt, donde organizaron la manifestación.

Antonella Olivera, hija de Natacha, dijo que a su madre “la mataron”. En declaraciones al noticiero de El nueve, expresó: “Lamentablemente no tenemos las pruebas porque la Justicia no nos da el espacio para mostrárselas a la gente, pero sí, la mataron. Es la pura realidad y yo sé que en el corazón de la gente saben que la mataron a mamá”.

“¿No es suficiente todo lo que se vio en el salón esa noche para imputar a alguien? Hace dos años que estamos esperando que se abra la tablet”, agregó Antonella, que remarcó que “hay una Justicia machista” y ese es el obstáculo central para avanzar en la búsqueda de la verdad.

Ulises Jaitt reveló el diálogo que mantuvo con Laura Azcurra, una de las más activas en el colectivo Actrices Argentinas, para que se acercara a la marcha,.

“El colectivo de Actrices abandonó a Natacha cuando estaba viva y ahora la abandonó muerta. Yo me la encuentro a Laura Azcurra porque ella vive en Villa Urquiza, en este barrio. Debe vivir acá a tres cuadras y no está acá presente. Hace un mes me la encontré y le dije si me podían ayudar. Ella me contestó: ‘Vos nos atacaste cuando pasó lo de Natacha’. Me dijo que estaban dolidas las chicas porque las critiqué. Pero yo las critiqué porque no estuvieron. Y le dije: ‘Dejen el rencor, el odio, vengan a apoyarme y arranquemos de nuevo, porque la víctima es Natacha’”,le dijo Ulises a Ángel de Brito en LAM.

“Ella se hace la falsa preocupada, me dice que arreglemos para tomar un café, me promete que se va a juntar conmigo, pero me dejó colgado”, denunció.

La actriz y mediática fue encontrada muerta el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, ubicado en el partido de Tigre.

La autopsia determinó que Jaitt murió por una falla multiorgánica y las pericias detectaron presencia de cocaína en sangre, contenido gástrico y vísceras.