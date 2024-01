Tres Arroyos: La muerte de Agustín Menna, divide a una sociedad cada día más estúpida

Conocido el desenlace fatal de la muerte del niño Agustín Menna de tan solo 8 años, quien junto a su prima de 13 arreaban vacas en una zona de campo luego de una intensa tormenta que dejó anegados los terrenos y al tratar de buscar a una vaca perdida cayó al Arroyo Orellano y estuvo perdido hasta que encontraron su cuerpo.

Los grupos de rescate demoraron 3 días en encontrar el cuerpo del menor, lo que da una idea de lo complicado del terreno luego de la tormenta para los profesionales, imaginen la misma situación en dos menores uno de 8 y una nena de 13 años, es decir, de mínima hay una enorme irresponsabilidad de parte de la familia de ambos menores en lo que se conoce como deberes de cuidado que son señalados en distintas normas jurídicas, incluyendo el Art. 264 del Código Civil en lo que describe como Patria Potestad.

Conocido el hecho, algunos medios, fomentaron con sus titulares las discusiones en redes sociales sobre si esto fue un accidente obra del destino o una negligencia, ya que titular como tragedia o mencionar que su muerte fue un accidente, es naturalizar la posición ignorante de quienes comentaban que así se hacen fuertes los hombres de bien? No estúpidos, si la zona se volvió inaccesible, con crecidas de agua, enviar a dos menores es enseñarles? y de última vas y observas, no esperas cómodo a ver si se las arreglaron.

Les duela o no, las cosas como son, existió negligencia, no hubo cuidado, no alcanza con decir yo quiero a mis hijos, se los cuida y eso implica realizar actos que así lo demuestren, no voy a ser empático con quien pudo evitar los hechos con solo acompañar o mejor aún evaluar si no había peligro.

Hay una gran parte de la sociedad muy «fallada» que cuando hay una tragedia en el Conurbano primero culpan a los padres porque seguro estaban bebiendo o boludeando, vagos y planeros, pero si esto ocurre en el campo, está bien, es una fatalidad porque así se crían los hombres fuertes, está mal la falta de cuidados donde sea, en el campo, en el Conurbano o en Puerto Madero, dejen de ser ridículos y traten de hacer comentarios con fundamentos.

El primero los NIÑOS TIENEN DERECHOS.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw