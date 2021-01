Tesla Energy – Ópticas Personalizadas nada recomendable

Me veo en la obligación personal y profesional de dejar un aviso sobre esta «empresa» y de su dueño Daniel, ubicada en la calle Chilavert 604 de la localidad de Benavídez, en zona norte.

Y esto es así porque muchas veces lo recomendé a quienes me consultaban sobre alguien que modifique ópticas vehiculares, porque en sus humildes comienzos en el patio de su casa había demostrado ser una persona atenta y confiable.

Sus trabajos siempre tuvieron algún detalle pero por una cuestión de distancia y buena atención uno deja pasar algunas cosas y tengo la tranquilidad de que nunca discutí el precio por respeto a quien trabaja aunque debería haber descontado los detalles no satisfactorios por los que pagué.

Quienes me conocen saben que no suelo recomendar talleres salvo muy pocas excepciones porque en general no hay responsabilidad en hacer las cosas bien más por no dedicarle tiempo y por el apuro de muchos de sacarse el trabajo y cobrar, de los que hay en el mercado Daniel mejoró mucho en su trabajo, pero pagando hay muchos en su rubro y lo que marcaba la diferencia era la atención.

Hace un tiempo Daniel pasó de tener una activa presencia en las redes sociales como todos, pasó a tener una conducta contraria a la de alguien que ofrece productos y servicios, primero una posición política anti peronista, anti K ridícula, sin fundamentos sólidos y compartiendo memes o posteos que denigran a las personas por su ideología o clase social, el preferido de Daniel ponerle a todo un meme con polenta, pero sus posteos en un grupo de mediocres y resentidos denominado SuperCrotosArgentina, donde suben fotos de autos para burlarse, me hicieron ruido, ¿puede alguien confiar en un tipo que se burla de autos escrachándolos en un grupo?, curiosa conducta de alguien que vive de las modificaciones de vehículos.

No se puede recomendar a alguien que abiertamente considera soretes a los peronistas, a los K, a los planeros, a todo lo social, que se burla de autos modificados en un grupo de escrache que linda lo delictivo donde no respetan ni enfermedades, sin dudas algo cambio y está bien, es tu vida y tu elección, pero yo desconozco a esta persona, recomendaba al Daniel que trabajaba y le ponía ganas, este que se queja de la economía, pero no tributa, no entrega factura por lo que vende o por sus trabajos, que en esas condiciones la garantía es un verso porque va a depender del estado de ánimo de Daniel, de su necesidad económica o de tu ideología.

Personalmente es una pena que alguien con talento para su trabajo se transforme en alguien no confiable, en un mediocre que critica pero no aporta, yo he criticado al macrismo, al kirchnerismo y a este gobierno, pero siempre pagué mis impuestos, de acuerdo o no, los pagué, porque es ridículo quejarse de algo y por eso creerse con derecho a no cumplir con las obligaciones, no perjudicas a los que reciben planes, tu inconducta, tu delito, perjudica a todos, a los que tributamos e incluso a vos mismo.

Escribo porque en el colmo de la pavada y de lo que te transformaste me escribís que si me molesta tu posteo en mi muro, no el tuyo, me lo explicas personalmente, jajaja a ver, Lasivita según vos te cagó, te fundió un auto y no te dio el cuero, te haces el poronga con quien te respeta? bueno, sos un pobre tipo, tenés mala memoria, yo no financió a nadie, pero con vos fui tolerante porque me parecías un tipo de trabajo y podía esperar a que pagues, pero por esto estoy seguro que no sos confiable, espero por vos que pienses si así tu negocio va a crecer, es tu vida, para mí sos una etapa terminada y alguien más que es uno más de ese montón de mediocres y oportunistas que abundan, no sos el gurú de las luces, muchos hacen tu trabajo, igual o mejor y con factura para poder reclamar sin renegar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw