TAD otro fraude de la provincia de Buenos Aires

Mientras todos los gobiernos llevan años impulsando las plataformas digitales para los trámites que los ciudadanos necesitan realizar, evitando así la acumulación de archivos en papel, fomentando la ecología, pero también facilitando el acceso de los ciudadanos a los trámites, en la provincia de Buenos Aires esto no existe.

Si bien hay un portal que se presenta como Trámites a Distancia de la provincia de Buenos Aires, la realidad es que se trata de un fraude el ciudadano, no se sabe porque no se informa el gasto millonario que la provincia realiza en pagos de sueldos e infraestructura de redes e informática, pero si hay algo concreto es que los portales de los ministerios están con errores que no se solucionan, falta de información, algunos no poseen ni correos de contacto y como en este ejemplo de los cientos de trámites que se podrían realizar, en la provincia de Buenos Aires solo se puede acceder a un solo trámite con el Registro de las Personas.

Señor gobernador Axel Kicillof sería bueno que aunque sea el final de su mandato deje algo funcionando porque todo es una mentira y agarrado con alfileres, seguridad, salud y educación.