Silvina Soria muchos posteos pero sigue sin poder balbucear una idea

Pasan los días y la militante porno de Javier Milei, sigue posteando frases que no llegan a formar una idea, mucho menos dar una propuesta política si es que va a ser candidata a algo, porque pasó de anunciar que iba a ser diputada a concejal, donde compite en decir para no decir nada con el resto de los candidatos a los que supera en verborragia porque sigue bombardeando a los de su propio espacio.

Muy alegremente y evidenciando que además de no entender un pomo de economía, tampoco tiene inteligencia por deducción paso a detallar una de las propuestas de Soria que se queja que no la publican los medios:

Tiro más propuestas para mí Avellaneda

1) Reestructurar zoonosis

2) darles funciones específicas a los cuidadores ciudadanos

3) adquirir un helicóptero sanitario para traslados de alta complejidad.

4) abrir centros de atención al vecino en lugares céntricos.

5) adquirir flota de Ambulancias de alta complejidad ,no más de 20.

6) reasignar presupuesto para seguridad, control facial y vehicular en accesos

Tiremos ideas todos, aunque se que no me publican, pero mis redes si lo ven 25.000 , me alcanza. Avellaneda nos necesita unidos.

Es tan ridícula la propuesta que da ternura, Qué será reestructurar zoonósis? y de qué manera lo haría.

Los cuidadores ciudadanos tienen funciones específicas, incluso fueron modificadas oportunamente por cuestiones más políticas que operativas, el problema es que no hay voluntad política de que ejerzan sus funciones.

Adquirir un helicóptero sanitario, acá te fuiste al pasto Silvina, es evidente que no tenés idea del valor de un helicóptero sanitario, mucho menos del gasto de mantenimiento y combustible, sumado al personal de pilotos.

¿Abrir centros de atención al vecino en lugares céntricos?, tu jefe habla de reducir el gasto público y vos lo querés aumentar?? operativamente eso genera más burocracia, sería muy sano para vos que no hablas de temas que no tenés conocimiento, porque es ridícula la propuesta y no mejora nada.

Adquirir FLOTA de ambulancias de alta complejidad no más de 20?? ya 20 es un exceso, volvemos a lo mismo de no tener idea de los costos de una ambulancia de alta complejidad, pedir 20 se reirían en cualquier país del mundo y el problema principal, gastas millones en ambulancia de alta complejidad para terminar en un hospital que no tienen gasa?, anda a recorrer los hospitales, el Fiorito no te queda lejos y mira la realidad antes de ser como dicen los jóvenes tan fantasma.

Reasignar presupuesto para seguridad, cómo lo harías y qué mejorarías?, control facial?? que te revisan, el maquillaje? no será reconocimiento facial que no es lo mismo?los controles vehiculares es lo único coherente de todas las propuestas.

Ya lo dije y lo repito, celebro que haya caras nuevas en la política, pero así NO, lee, pregunta, asesorate, no todo es lo mismo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw