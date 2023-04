Silvina Soria hace arder las redes

Silvina Soria, la militante de Libertad Avanza que dice querer un espacio entre los candidatos de Javier Milei, ha despertado una catarata de comentarios de todo tipo en las redes sociales, especialmente en Twitter donde es descalificada y constantemente se le critica algo razonable como es su plataforma de campaña, algo que desde El Sindical también le pedimos conocer cuando afirmaba que iba a ser diputada.

Pero a medida que pasan los días, la posición de Soria dentro de Libertad Avanza es más difusa y hasta se nota y mucho una falta de interés por quienes conducen la campaña de Milei en cuidar la imagen de la mujer incluso en los medios donde los libertarios tienen apoyo, esto se hace evidente en la elección de las fotos publicadas de la militante como la definió el legislador Ramiro Marra, quien tuvo un encuentro de 01:16 en el que no le dio pie a que explique nada y quedando Soria como alguien que estaba ahí sin una idea clara, sin convicciones propias y confundida respecto a que Milei haya sido el único en hablar de los piquetes.

Más raro aún los comentarios de Marra en los pocos segundos, donde habla de agradecerle por el valor de contar y que no tenga vergüenza de haber sido piquetera a pesar de que eso termino diciendo fue algo que te tocó en ese momento y termino en una desgracia??, no está bien este muchacho y no ayuda a Soria con esos comentarios, a nadie le importa escucharlo a él.

Incluso en redes sociales muchos seguidores de Milei ya advierten que van a cortar boleta en caso de que le den una candidatura a una actriz pornográfica que no los representa, molestos porque dicen que siempre Milei dijo que iba a armar un equipo con gente capacitada. Es decir a los detractores naturales de los partidos que enfrentan a Milei se suman los propios que no pueden creer en ser representados por una mujer que sin problemas ha contado en notas periodísticas que sus videos más cotizados son los de sexo duro con un adolescente y su descripción es «sexo con un chico de 21 años en la cual me coje en todas las formas posibles y la pase rebien y vas a ver mucho sexo en estas películas».

Solo ella y Milei saben el verdadero propósito de su aparición en los medios, mi experiencia y lo que se ve, me hace pensar en un «canje» de ambas partes, a Milei le sirve como prensa extra los debates sobre Soria y a ella la exposición le suma visitas a sus sitios de ventas y tener mayores compradores de sus contenidos, ejemplos de actrices porno volcadas a la política hay muchos en otros países quizás el más recordado es el de Llona Staller, más conocida como la Cicciolina, que era húngara pero criada y nacionalizada italiana saltó a la fama como una de las más buscadas de la industria pornográfica y llegó a la política donde fue diputada por el Partido Radical en el Parlamento Italiano.

A la fecha no hay una plataforma ni un proyecto de Soria y es lógico ni ella sabe si será candidata o solo será un militante que le da visibilidad a Libertad Avanza, si es así, esperemos que le abonen por su exposición y servicios porque de lo contrario no hay diferencia entre cortar un puente como piquetera o poner el cuerpo para beneficio de políticos que la tienen pero no les gusta poner un peso.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw