Silvia Mercado censurada por el Gobierno Nacional

La periodista Silvia Mercado se enteró un día antes del Día del Periodista, que fue el pasado 7 de junio, que Casa Rosada había decidido no renovarle su acreditación. En un principio le dijeron que podía tratarse de un error, pero 15 días después sigue sin poder entrar a la Rosada.

En opinión de la periodista, se trata de una decisión arbitraria y que es posible que Karina Milei se haya enojado por algo que dijo.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su preocupación por la situación que atraviesa Mercado. “FOPEA expresa preocupación porque el Gobierno nacional no le renovó aún su acreditación en Casa Rosada a Silvia Mercado”, señaló la entidad en un post.

#FOPEALibertadDeExpresión 👉 FOPEA expresa preocupación porque el Gobierno nacional no le renovó aún su acreditación en Casa Rosada a Silvia Mercado



📢 El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por la situación que atraviesa la periodista @SilMercado👇 pic.twitter.com/meWgu2MbnB — FOPEA (@FOPEA) June 17, 2024

“La verdad que me siento muy mal, por cierto, no lo esperaba. No entiendo cómo puede ser que se actúe de esta manera discrecional. Realmente me parece una falta de respeto absoluto a la libertad de expresión”, señaló. “Ellos saben muy bien lo que están haciendo porque me consta que la gente encargada del área de comunicación me dijo en forma reiterada que sabían que no iba a caer bien esto y que obviamente yo iba a reaccionar porque soy la única persona a la que no le dieron de nuevo la acreditación”.

“No hay ninguna razón lógica ni oficial. Ninguna, ni oficial ni no oficial, porque ni en forma no oficial me pueden decir las verdaderas razones. Lo único que yo puedo decir es que la decisión es una decisión de Karina Milei que es algo que no sé si todos los periodistas teníamos tan en claro y es que la Secretaría General de la Presidencia por primera vez maneja la comunicación presidencial”, añadió.

“Creo que la razón por la cual no me dieron la acreditación es una razón absolutamente innombrable, no sé si tiene que ver con los perros o con las cartas de tarot de Karina Milei o con los perros originales que yo tuve esa discusión con Javier Milei al comienzo de la gestión. Pero claramente me han dicho los responsables, la gente de prensa de Casa Rosada, que a ellos mismos no les explicaron por qué, sí que es una responsabilidad de Karina Milei. O sea, que no me cabe la menor duda de que es una decisión que tomó Karina Milei”, sostuvo.

“Por qué la tomó y por qué se arriesga a que este caso trascienda fuera incluso de las fronteras de la Argentina, la verdad, me cuesta entenderlo, pero bueno, ya han sucedido cosas más pequeñas en relación también a manejos arbitrarios de parte de Karina Milei en el área, cosas menores pero que después Manuel Adorni pudo reparar. Por eso yo pensé que esto también lo iba a reparar”, agregó. “Evidentemente aquí hay como una bronca o encono contra mí, que es absolutamente discrecional porque el protocolo que ella hizo para la renovación de acreditaciones, en mi caso, se cumple perfectamente, así que traté de mantenerlo a la espera de una resolución positiva, traté de evitar demasiado el tema. Los directivos de Fopea me dijeron que ya había pasado mucho tiempo, que les parecía que ya había que hacer un comunicado de prensa”.

“También creo que hay un tema vinculado a que yo realmente conozco mucho el Estado, conozco mucho los pasillos de Casa Rosada (…) La verdad es que tengo buena información y no necesito hablar con Milei ni con ella para tener buena información. Tengo buena información. Entonces, eso también los pone especialmente nerviosos porque incluso yo podría cubrir y de hecho lo estoy haciendo sin estar acreditada, pero como me parece una decisión arbitraria y la gente se acerca a solidarizarse, hablo del tema”.

“La verdad que me preocupa que este autoritarismo, esta autocracia, porque parece un Gobierno de dos cabezas, se instale, crezca y en lugar de flexibilizarse ante las realidades, se vuelva cada vez más autoritario frente a los que piensan distinto”, concluyó.

En enero la periodista había sido criticada por el propio presidente porque informó que los cuatro perros mastines de Milei ya se encontraban viviendo en la Quinta Presidencial de Olivos, información que luego fue desmentida.

“Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada”, escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter).