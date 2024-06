El presidente Javier Milei fue recibido en Alemania con una protesta. ¿Cuál es la agenda en este destino?

El presidente Javier Milei, quien se encuentra en su noveno viaje al exterior desde que asumió, fue recibido por una protesta en Alemania, el segundo destino.

Manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen.

“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.

En Hamburgo será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, mientras que en Berlín habrá una “corta visita de trabajo” entre ambas delegaciones.

Asimismo, el lunes viajará a República Checa para entrevistarse el Primer Ministro, Petr Fiala, (10.30) y reunirse con empresarios en Praga. En horas del mediodía, recibirá el Premio del Instituto Liberal, en una ceremonia que tendrá lugar el Palacio Zofin de la capital checa, por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal.

Como última actividad de la gira, visitará en privado al Presidente de la República Checa, Petr Pavel, en la previa a la vuelta al país.

Javier Milei fue recibido por el diputado Fernando Iglesias en Hamburgo.