Silvia Diana, orfandad argumental y sin propuestas para combatir la inseguridad

Juntos por el Cambio en Avellaneda, creen que subiendo fotos con Cristian Ritondo, Patricia Bullrich o Gerardo Milman alcanza como para hacer una propuesta seria y responsable sobre la inseguridad, más aún, aprovechan cualquier hecho para lanzarse como carroñeros y hacer autobombo y campaña, pero cuando se pone el foco en las declaraciones, falta mucho de todo, de sinceridad y de conocimiento.

Las últimas declaraciones de la concejal Silvia Diana son preocupantes, no porque estén en el mismo camino sinuoso de sus compañeros del bloque de Juntos por el Cambio, sino porque uno espera más de una abogada que parece no tiene idea de las cosas que dice, las dice porque cree que quedan bien.

Es una constante el subestimar la inteligencia de los vecinos y seguiré desde El Sindical, advirtiendo las falencias y las mentiras de los políticos de un lado y del otro.

Dijo la concejal:

lamentó el intento de asalto de asalto que sufrió el integrante de su bloque Rubén Sanazi, quien además fue baleado en una pierna, al tiempo que renovó críticas al gobierno comunal ya que consideró que “desde la intendencia no se hace nada para luchar contra la inseguridad”.

Parece que recién ahora y tarde, la concejal descubre que hay una grave falencia desde el municipio en materia de seguridad, con orgullo puedo decir que El Sindical ha sido el único medio que ha remarcado las malas decisiones de Jorge Ferraresi y luego de Alejo Chornobroff en sostener y ascender dentro de la Secretaria de Seguridad a un personaje ineficiente y de dudosa capacidad y honestidad como lo es Marcelo Rey, pero la oposición nunca hizo nada al respecto, herramientas políticas y legales existen, pero ellos han preferido el dejar hacer y solo criticar en los medios, como si no tuvieran responsabilidad en lo que denuncian, sí, no se trata de simples vecinos sino de representantes que no hacen su trabajo de manera profesional, responsable y honorable. Estimo que Silvia Diana sabe redactar una denuncia, hacer un amparo y accionar en la justicia representando los intereses genuinos de los vecinos. Pero claro, es más cómodo y menos comprometido hacer declaraciones que luego pasan y nadie recuerda. Demuestran ser unos hipócritas al no hacer, no accionar y no asesorarse para evitar el ridículo, les da igual.

“Fue una desgracia con suerte. Se bajaron cuatro personas de un auto y él ya había metido el suyo en el garaje. Como es automático no lo pudieron arrancar y quisieron que lo saque Rubén que en ese momento les dice ‘sáquenlo ustedes’ y le dieron un tiro en la pierna. Zafó porque al vecino de enfrente ya lo habían robado y estuvo atento a los movimientos por lo que cuando vio lo que pasaba empezaron a salir los vecinos y se fueron”, contó la edil en declaraciones.

Añadió que “la bala le entró arriba de la rodilla en el muslo pero salió, no le tocó huesos ni nada por lo cual, lo mandaron a la casa anoche mismo”.

Quizás por conveniencia, Silvia Diana, agita el hecho de inseguridad pero a diferencia de las declaraciones de la propia víctima Sanazi, omite mencionar que los delincuentes que desde hace años roban autos en la localidad de Piñeiro son de la temida Villa Zavaleta, en CABA. Sí el 85% de los delitos de este tipo y entraderas son cometidos por delincuentes de ese barrio de emergencia que van y vienen sin problemas de CABA a Avellaneda y Lanús, con drogas y vehículos robados, rara vez son detectados a tiempo por el «Anillo Digital».

Esto no es un dato menor, evidencia que no existe en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta interés alguno en controlar la entrada y salida de vehículos en Villa Zavaleta, aún cuando se han filmado gente que circula por las calles con armas en mano, que despiden a sus jóvenes muertos a los tiros y todo sin que nada cambie, entonces parece que se omite algo muy importante, la responsabilidad que tienen los políticos de Juntos por el Cambio, que cuando fueron gobierno en la provincia de Buenos Aires, NO HICIERON NADA por mejorar la seguridad, salvo un circo con los millones de dólares que costó el «Anillo Digital» que se pagó con recursos de CABA y la provincia de Buenos Aires, todo muy lindo, inflado y con mucha prensa, pero en la práctica poco mejoro la seguridad.

“Está muy difícil, antes de ayer estuve en una reunión que hicieron los vecinos de Pobladora por el tema de la inseguridad, en una sociedad de fomento del barrio”, apuntó.

En este marco, aseguró: “Pedimos una reunión con el comisario General y luego con algunos comisarios, puntualmente para llevarles las propuestas de los vecinos pero tienen órdenes de no atender a los concejales de Juntos por el Cambio y de hecho en la reunión de la Pobladora, la comisaria no vino aunque les contestó que no podía asistir porque tenía que pedir permiso”.

Y el discurso, relato o declaraciones de Silvia Diana, terminan mostrando una profunda incoherencia y desconocimiento de los temas en los que opina, eso es ser irresponsable y defraudar a sus propios votantes que estimo quieren un CAMBIO real y no más chicanas políticas.

Si el problema es como señala político, ¿qué sentido tiene reunirse con los Comisarios?, digo porque es concejal, su actividad es legislativa y bien podrían actuar en el HCD y si no hay respuestas accionar en la justicia, un lugar por donde pasa gran parte de la responsabilidad de la inseguridad, digo, es necesario que esto se le explique a Silvia Diana?, sabe la concejal de lo que habla? y si no sabe, debería asesorarse antes de hacer el ridículo.

Ya en el pasado en Piñeiro se han realizado reuniones por la inseguridad con los titulares de la comisaría, donde estuvieron presentes incluso autoridades municipales y nada cambio porque justamente todo giraba en que cada uno contaba su experiencia y no se podía concluir en nada concreto y todo siguió igual, en ese momento siempre quedaba la sensación de que no había coordinación entre el municipio y la gobernación, poco aportaron los concejales de Juntos por el Cambio, que subían fotos con Ritondo y Milman, pero todo seguía igual o para peor.

Esto son los concejales que hablan de un cambio, más de lo mismo, haciendo lo mismo, ¿qué puede cambiar?

Por Marcelo Ricardo Hawyrlciw