Silvia Diana:  “No hables a menos que puedas mejorar el silencio”

Parece que la concejal de Juntos por el Cambio de Avellaneda, tiene poca afición por la lectura y la información, solo así se puede entender que salga a hacer declaraciones a un medio que la revelan como una hipócrita o una ignorante.

Ya el título de la nota es llamativo, “Fomentaron los planes sociales y ahora no saben qué hacer”, parece que la concejal ignora que durante el gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri en la presidencia y María Eugenia Vidal en la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, como dos referentes con ganas de volver, fueron quienes triplicaron los planes sociales, no pudo terminar con la inflación algo sencillo según las propias palabras de Macri que incluso afirmó que la incapacidad de terminar con la inflación era la señal de que el político era un inútil y por si fuera poco quintuplicaron la planta de trabajadores del Estado, más allá del circo de cerrar ministerios.

Un claro ejemplo de suma de cargos es el de Maximiliano Gallucci, presidente del bloque que integra Silvia Diana, entonces, ¿son o se hacen??, cuando suelo decir que son unos ignorantes, hipócritas y que sus discursos van dirigidos a seguidores y votantes como ellos, algunos piensan que es mucho, pero son estos personajes los que me muestran que siempre pueden ser peores.

Dijo además: “Yo tengo una mirada un poco más crítica. Los planes sociales en principio tendrían que tener un plazo y a la gente hay que capacitarla en oficios, en el que sea, carpintero, gasista, electricista, que todos sabemos lo que cuesta conseguir uno para que vengan a tu casa a arreglarte algo”.

Justamente ayer domingo a la tarde se rompió una canilla en mi domicilio y llamé a un plomero a las 15:30 hs. a las 16:00 hs, ya estaba con el repuesto cambiándolo, ignoro y hasta dudo de la veracidad de lo que dice la concejal, primero porque una persona que miente de forma recurrente termina siendo poco creíble, segundo, en los barrios todos se conocen y Diana no es de las personas que pregunta y paga sino de esos que quieren pagar ellos lo que quieren y consideran que el trabajo del otro lo evalúan ellos, traducido es de los llamados popularmente «garroneros».

“Acá en Avellaneda entró un convenio hace dos sesiones donde pretenden que los planes Potenciar Trabajo pasen al ámbito municipal”.

“Lo que nosotros estamos planteando es que por el déficit fiscal que tiene el Estado para poder sanearlo, no se puede agrandar más la planta. Hay que empezar por ahí y por otro lado capacitar a los planes obligatoriamente, no mandarlos a todos a barrer las calles, porque con eso no tienen futuro, que lo van a tener con un trabajo digno y con alguna profesión”, completó.

Cuando habla de trabajo digno, sería bueno lo pueda definir correctamente, su bloque tiene varias personas en el HCD que llegaron con ellos sin ninguna profesión conocida y sin experiencia, digo por eso de que hay que achicar el Estado, pero insisto, se puede ser tan hipócrita de hablar así cuando ellos triplicaron los planes y quintuplicaron la planta del Estado?

Como persona me pareces alguien simpática y hasta divertida, pero como política te falta honorabilidad y como trabajadores dignidad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw