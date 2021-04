Quilmes: Cerró sus puertas El Bosque

El boliche bailable El Bosque, ubicado sobre avenida La Plata, cerró definitivamente sus puertas. La incertidumbre de cuándo podrán volver a abrir sus puertas, fue el principal desencadenante. de todas formas, la decisión venían siendo analizada desde las últimas horas.

El abogado de la firma, Gabriel Sandoval, en diálogo con el Programa “Haro con Hache” que se emite de lunes a viernes de 10 a 12 por FM Sur 88.9, confirmó la decisión de los propietarios.

“Después de 13 meses de perder dinero y ante la pandemia que enfrentamos con la incertidumbre que eso significa, no nos quedó otra. No sé sabe cuando deberá pasar para que una disco como la nuestra pueda volver a abrir sus puertas”, explicó Sandoval. “Intentamos como bar, pero no alcanzaba para cubrir los costos de manteniendo”, acotó. “Estamos muy tristes y comunicado la decisión a los empleados. Este año hubiéramos cumplido 29 años funcionando”, agregó.

La realidad es que el boliche siempre fue objeto de diferentes denuncias por irregularidades y ya un sector afirma que el lugar nunca dio pérdidas y que aprovechan la situación para no cumplir con los empleados.