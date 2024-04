Por las fugas diarias de detenidos, comparan a la Policía de la Ciudad con División Palermo

Mientras el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gasta millones en publicidad donde la voz en off del Jefe de Gobierno Jorge Macri relata la inversión en limpieza y seguridad, la realidad es muy distinta al relato oficial.

Durante la Semana Santa, existieron al menos 3 fugas de detenidos en menos de 48 hs. lo que evidencia una precarización e impericia gubernamental y policial, en el colmo de las fugas un hombre con ambas piernas fracturadas escapó del Hospital Durand donde estaba con consigna policial por robo y para fugarse lo hizo robando una silla de ruedas, vale aclarar que a pocos metros del hospital hay una comisaría.

Luego el domingo se escaparon nueve presos de una comisaría de San Telmo, de los cuales sólo dos fueron recapturados. Una nueva fuga de presos sacude a la Ciudad de Buenos Aires, esta vez en el barrio de Balvanera.

Dos detenidos escaparon violentando una reja del calabozo en la alcaidía de la Comisaría Vecinal 3A, ubicada en Lavalle al 2600. Este hecho se produce apenas un día después de la fuga de nueve presos en San Telmo. El Gobierno de la Ciudad abogó por más traslados al Servicio Penitenciario Federal debido a la superpoblación en los calabozos porteños.

El escape fue descubierto al mediodía cuando un Subcomisario solicitó una requisa en los calabozos y se percataron de la ausencia de dos detenidos. Las autoridades informaron que los presos habían violentado una reja del calabozo, que anteriormente funcionaba como vestuario de la dependencia. Estas fugas ocurren en un contexto de superpoblación carcelaria, donde el Servicio Penitenciario Federal se ha negado a aceptar presos de la Ciudad durante más de cuatro años.

El secretario de Seguridad y jefe de la Policía de Ciudad, Diego Kravetz, explicó que se han pactado traslados semanales al SPF para aliviar la situación, pero la cantidad de detenidos que ingresan diariamente supera ampliamente la capacidad de traslado. En este escenario, cada semana salen 120 presos, pero ingresan 574. La velocidad de los traslados pactados con el gobierno nacional no satisface las necesidades locales.

Los fugados fueron identificados como Gabriel Ángel Ramos, de 27 años, y Miguel Eduardo Escobar, de 41. Tras violentar la reja del calabozo, los prófugos pasaron al patio interno de un comercio lindero de telas, según relató el encargado del establecimiento, quien afirmó no haber notado movimientos extraños durante el día.

Lo que no dicen los medios y mucho menos los políticos, es que el principal responsable de la situación fue Mauricio Macri, quien hizo de todo para tener su propia policía, pero nunca ni siquiera evaluó construir cárceles propias y un servicio penitenciario propio, obviamente porque eso no da votos y tampoco recauda. Es lógico que si un político quiere su propia policía y justicia, tenga también sus propias cárceles, más allá de todos los convenios que pueda hacer con otras jurisdicciones.

Se hace evidente que el Ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Waldo Wolff no sabe dónde está parado y que no es lo mismo ser diputado donde no se nota la falta de formación y se puede decir cualquier cosa sin que nadie lo cuestione, gestionar un ministerio es otra cosa y le queda grande, si no saben deberían aprender.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw