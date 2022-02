Por “fraudulentas”, la Justicia volteó las elecciones del sindicato químico de Avellaneda

El gremio deberá volver a convocar a un nuevo proceso electoral por haber violado las normas estatutarias en detrimento de la lista opositora. Como suele pasar: ¿De atrincherarse podría haber intervención?

La Justicia le puso freno a Facundo Aveiro, el titular del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la ciudad de Buenos Aires y zonas adyacentes (SPIQyP). El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones fue contundente: El Sindicato debe convocar nuevamente a elecciones porque declaró nulo el proceso electoral de renovación de autoridades del 24 de noviembre de 2017. Los jueces Luis Raffaghelli y Carlos Pose votaron por unanimidad por lo que “resultan nulos (los comicios) por haberse violado derechos y las garantías de democracia interna, igualdad de trato entre las listas, no discriminación y debido proceso”.

De acuerdo a la sentencia, Aveiro hizo todas las trampas del manual antidemocrático para impedir la participación de la lista opositora que se había intentado presentar, en este caso la N° 10 Azul y Blanca. Entre múltiples causales, la sentencia asevera que existieron:

– “Obstáculos impuestos por la Junta Electoral y las autoridades del Sindicato dificultando el acceso a la sede sindical con evidente parcialidad de aquella al favorecer a la Lista n°1 y un trato discriminatorio a la Lista n°10”.

– “Falta de confección y publicación oportuna del padrón”.

– “Privación a la Lista n°10 del plazo reglamentario de 10 días para conformar la lista y haber otorgado solo tres días para hacerlo”.

– “El incumplimiento del art.20 del Estatuto Social al no incluir en el texto de la convocatoria a elecciones los datos estatutariamente requeridos para conformar listas”.

– “La imposición por la Junta Electoral de requisitos no estipulados en normativa alguna derivando en observaciones y posterior no oficialización de la lista que representa la parte por incumplimiento de avales, cupo femenino y delegados congresales, violando los principios de la libertad y democracia sindical”.

Además la parte querellante impugna el medio por el cual se dio a conocer; en este caso el diario “La Prensa” por no resultar idóneo ya que no tiene “amplia circulación” como fija el Estatuto.

Mundo Gremial contactó a Aveiro para saber su posición, pero optó por no contestar.

Frente a esta situación y de atrincherarse en el gremio desoyendo la sentencia, ¿el SPIQyP corre peligro de ser intervenido? Por un lado podría hacerlo la Justicia como por otro lado lo podría hacer el ministerio de Trabajo. Pero también: ¿puede intervenirlo la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina? Resulta que antes de que asumiera Aveiro, este gremio estaba afiliado a esa Federación pero en mayo de 2018 se desafilió por lo que todo lo resuelto por la Comisión Directiva de Aveiro cae en la nulidad. ¿Aprovecharán ese hueco legal?

El SPIQyP está asentado en Avellaneda y tiene una caja importantísima, de la cual Aveiro no se querría desprenderse, porque muchas empresas del sector están afincadas allí. Fue conducido durante muchos años por Pedro Salas quien falleció en 2014. Como un gueto lo sucedió su nieto Aveiro que era primer vocal en vez de hacerlo el Adjunto como es habitual según los estatutos de los gremios. ¿Cómo entra Aveiro en juego? Siguiendo el linaje, Aveiro es nieto de Pedro y sobrino de Rubén Salas, quien ahora pretende volver al ruedo sindical, luego de haber perdido la conducción de la Federación y la Obra Social, acompañado por su nuevo socio, Fabián Hermoso.

El fallo judicial

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -SALA VI SENTENCIA DEFINITIVA SALA VI Expediente Nro.: CNT 18980/2018 AUTOS: “SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS YPETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DE BUENOS AIRES YZONAS ADYACENTES S/ LEY DE ASOC. SINDICALES” Buenos Aires, 16 de febrero de 2022En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación. EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO: I. El Sr. Omar Edgardo GOMEZ, en su condición de apoderado de la Lista n°10 Azul y Blanca, interpone recurso de apelación en los términos del art. 59 y 60 de la Ley 23551,solicitando la nulidad del proceso electoral de renovación de autoridades del 24 de noviembre de 2017 llevadas a cabo por el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICASDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ZONAS (SPIQyP) y la convocatoria a nuevas elecciones de autoridades de Comisión Directiva, Revisora de Cuentas y Delegados al Congreso de Delegados al SPIQyP y a la FESTIQyPRA. Denuncia actos y omisiones de la Junta Electoral del SPIQyP que han lesionado gravemente los derechos de los

#31916418#316908814#20220216122110422 afiliados y la lista que representa el peticion ante reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, los C. 87 y 98 de la OIT y los Tratados Internacionales que individualiza. Señala que la justicia nacional del trabajo resulta competente para entender en el reclamo, relata los hechos, funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la acción. II. Los actos y omisiones denunciados por el recurrente. A) Nulidad del proceso y comicio electoral. Sostiene que el proceso electoral llevado a cabo por la Junta Electoral y el comicio del 24 de noviembre de 2017resultan nulos por haberse violados derechos de la lista que representa y las garantías de democracia interna, igualdad de trato entre las listas, no discriminación y debido proceso. Basa su afirmación en: * El adelantamiento de las elecciones publicado en el diario “El Economista” (25.08.2017) vulnerando las Resoluciones 461/2001 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación en Recursos Humanos (MTEyFRH)y Res. 1367/2014aclaratoria del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEySS).* El ocultamiento del proceso eleccionario por cuanto hubo falta de publicación de la convocatoria a elecciones y de su adelantamiento en un medio de difusión masiva violando las resoluciones antes citadas.* Falta de publicación de la convocatoria a elecciones ysu adelantamiento en los establecimientos Químicos y Petroquímicos.

#31916418#316908814#20220216122110422 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -SALA VI * Obstáculos impuestos por la Junta Electoral y las autoridades del Sindicato dificultando el acceso a la sede sindical con evidente parcialidad de aquella al favorecer a la Lista n°1 y un trato discriminatorio a la Lista n°10 que representa el accionante, llevando a oficializar la n°1 y no oficializa la n°10.* Falta de confección y publicación oportuna del padrón para la elección de delegados al Congreso del SPIQyP con la antelación prevista en el art.20 del Estatuto Social.* Privación a la Lista n°10 del plazo reglamentario de 10días para conformar la lista y haber otorgado solo tres días para hacerlo con los datos necesarios para su integración, habiendo dado a conocer el Padrón de afiliados el 28-09-2017.* El incumplimiento del art.20 del Estatuto Social al no incluir en el texto de la convocatoria a elecciones los datos estatutariamente requeridos para conformar listas. * La imposición por la Junta Electoral de requisitos no estipulados en normativa alguna derivando en observaciones y posterior no oficialización de la lista que representa la parte por incumplimiento de avales, cupo femenino y delegados congresales, violando los principios de la libertad y democracia sindical. Aclara que las autoridades de la CD del SPIQyP poseían mandato desde el 24-04-2014 al 24-04-2018 y la convocatoria a elecciones fue publicada el día 19-9-2017 en el diario “La Prensa”, con antelación de 150 días al vencimiento del mandato. Describe la cronología de los acontecimientos fácticos(fs. 6 vta.) precisando que el “adelantamiento” de las

#31916418#316908814#20220216122110422 elecciones para el 24-11-2017 fue publicado el 25-8-2017 en el diario “El economista”. Que el 19-09-2017 se publicó en el diario La Prensa la convocatoria a elecciones de autoridades de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales ante elSPIQyP y congresales ante la Federación de la actividad, FESTIQyP R.A. Manifiesta el recurrente que se presentaron ante la Junta Electoral reservando número de lista y color además de la designación de apoderados, cuestionando el escaso tiempo de atención de la JE y solicitando la entrega de padrón de empresas sobre las cuales se elegirían los delegados al Congreso del SPIQyP, que fue omitido en la convocatoria. Solicitó asimismo la postergación para el plazo de presentación de listas fijado para el día 3-10-2017.Con fecha 28-09-2017 indica que el Sr. Sergio A. Stauber apoderado de la Lista 10 remitió la CD 840648719exteriorizando las irregularidades reseñadas y ante la falta de predisposición de la JE para llevar adelante los comicios en forma transparente y democrática, dan por agotada la vía asociacional. El mismo día 28-09-2017 se apersonó con una escribana a fin de constatar lo relatado como surge del testimonio de actuación notarial BAA0138897228-BAA013889729.La JE al final de ese día no se expidió sobre las peticiones de la lista representada por el actor: reserva de lista y carácter de los apoderados; entregó tardíamente el padrón de las empresas para la elección de delegados congresales ese día 28.09.2017, incumpliendo con la norma

#31916418#316908814#20220216122110422 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -SALA VI estatutaria del art.19 que prevé una antelación de seis mesesy no privándolo de siete de los diez días señalados. Tampococumplió el art.69 del ES para la convocatoria a elecciones.Sostiene que, sin perjuicio de lo expuesto, el día 3 deoctubre de 2017 se presentó la Lista 10 Azul y Blanca ante laJE sin resignar las reservas por las normas incumplidas.Entregaron a la JE: 1. Nota de presentación; 2. Lista decandidatos a la CD completa; 3. Lista de Comisión Revisora deCuentas; 4. Lista de delegados congresales al Congreso delSPIQyP; 5. Lista de delegados congresales a la Federación; 6.Lista de 671 avales todo por cuadruplicado.Manifiesta que dos días después, el 5-10-2017 la JE lenotifica las observaciones realizadas a la Lista Azul y Blancaque considera improcedentes. Las irregularidades señaladas porsu parte fueron volcadas en el acta notarial n°021719843 yn°021719844.A su vez el 9-10-2017 el accionante por la representaciónque ejerce impugnó la lista blanca del oficialismo dejandoconstancia que no se dejó entrar al notario.Al día siguiente 10 de octubre expresa que presentó losdescargos de las observaciones que le realizara la JE y locomunicó por CD 863611703 ante las dificultades y obstáculosencontrados en el trato de la JE.Pese a las impugnaciones de su parte manifiesta que la JEcontinuó con el proceso comicial que califica de fraudulento,llevándose a cabo la elección el 24.11.2017.-Por ello, la lista que representa impugna el procesoelectoral remitiendo CD 874710463 a la JE y CD 874710477 alSPIQyP con fecha 29-12-2017, por la vía asociacional

#31916418#316908814#20220216122110422 solicitando su nulidad, transcribiendo su texto, que fueronrespondidas por la JE mediante las CD 849768135 y 849768121 defecha 10 de enero de 2018 solicitando a la Lista Azul y Blancanumerosas aclaraciones y explicaciones sobre sus anterioresimpugnaciones. Con fecha 15-01-2018 remite la CD 880175402 quetranscribe dirigida por el apoderado de la Lista 10,reiterando la impugnación del proceso electoral y del actocomicial realizado el 24 de noviembre de 2017 y solicitando sedeclare su nulidad y convocatoria a nuevo proceso electoral.La resolución de la JE se notifica mediante CD 870597264del 22 de enero de 2018 transcripta a fs.11 vta. y contestadapor la Lista 10 Azul y Blanca mediante el instrumento que secita a fs. 12. La JE corre traslado de la impugnación a la Lista 1Blanca (fs. 12 vta.) y dispuso medidas probatorias efectuandonotificaciones que se transcriben a fs.14/22. Señala la parte actora que la JE rechaza la impugnaciónformulada por la Lista 10 que representa el día 19 de abril de2018 y lo notifica por CD un día antes de la poner en posesióndel cargo a las autoridades surgidas del proceso electoralcuestionado por su parte.B) Incumplimiento de difusión masiva de la convocatoria.Particularmente objeta el recurrente el medio de difusiónpara la convocatoria a elecciones de autoridades del SPIQyPpublicada en el Diario La Prensa el día 19 de setiembre de2017 no cumple con el requisito de “ medio idóneo” ni de “amplia circulación” por no coincidir con la base de afiliadosmayoritariamente operarios a los que debió dirigirse laconvocatoria, implicando un tardío o nulo conocimiento por

#31916418#316908814#20220216122110422 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -SALA VI parte de éstos, como asimismo de la atención de la JE. En esteaspecto sostiene que la JE desde la convocatoria el 19-09-2017a la fecha de presentación de listas el 3-10-2017 atendió untotal de nueve horas, que considera a todas lucesinsuficiente. Asimismo, expresa que la JE atendía en la sedesindical y allí había un ostensible mal trato de personasapostadas allí como “personal de seguridad” pero que enrealidad vestían chalecos y camperas con la sigla del SPIQyP-“Facundo Aveiro Conducción”, implicando un impedimento para laparticipación democrática de los afiliados, negando lagarantía prevista en el art. 4 de la Ley 23551.C) Anticipación de los comicios: incumplimientos legales.Alega que la anticipación dispuesta por el SPIQyP y su JEexcedió el plazo de 120 días previsto en las Res. MTEyFRH461/2001 y la Res. MTEySS 1367/2014 sin razones que loameriten.Reitera que el mandato de la CD del sindicato demandadovencía el 24-04-2018 y la convocatoria electoral se publicó el19-09-2017 en el Diario La Prensa, que la fecha límite depresentación de listas era el 3-10-2017 por lo que en sucriterio se cercenó el derecho a participar y a ser elegido enlos términos del art. 4 inc. 3 de la LAS.Señala que JE efectuó una interpretación forzada del art.68 del Estatuto Social y su relación con el art. 15 del Decreto reglamentario 467/88 de la LAS, para justificar conirrazonabilidad la realización de la elección anticipada demás de 90 días hábiles a la fecha de vencimiento de los mandatos.

#31916418#316908814#20220216122110422 De tal modo insiste en que la JE vulneró groseramente lasresoluciones 461/01 y 1367/14 del MTEySS supra citadas sincumplir sus requisitos.Que no había razones para semejante anticipación y quepudo realizarse el 23-4-2018 antes del vencimiento del mandatoy no hubo motivo para hacerlo el 24-11-2017, habiendo elSPIQyP y la JE manifestado que existían “razones legales” y“circunstancias fácticas” ninguna de las cuales considera laparte como motivaciones válidas.Señala que no se cumplió con el art. 2 de la Res.461/2001 en cuanto “… el acto que resuelva la anticipación del proceso electoral …deberá contener las causas fundantes de taldecisión adjuntando en la comunicación a la Autoridad deAplicación la documentación respaldatoria de la misma”. Agrega que su parte se anoticia de las razones cuando lenotifica la JE la resolución de fecha 19-04-2018.Sostiene que “ no existió comunicación del adelantamientoy sus causas a la autoridad de aplicación” con lo cual sevioló la obligación del art. 1 de la Res. 461/2001, quetampoco fueron informadas a los afiliados como lo destaca afs. 27 de autos.Manifiesta que el adelantamiento electoral no tuvopublicación previa en medio de difusión masiva, ya que loresuelto por la JE se publicó en el diario “El Economista” defecha 25-08-2017 que no cumple con tal requisito de “difusiónmasiva”, implicando un paso más del proceso oscurantistallevado por el SPIQyP. Señala que por su propia definición lascaracterísticas del medio elegido son para “ lectoresempresarios, emprendedores, profesionales, funcionarios de

#31916418#316908814#20220216122110422 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -SALA VI gobierno, inversores, consultores y estudiantes (www.eleconomista.com.ar)” no resultando eficiente para notificar un adelantamiento electoral a los trabajadores químicos y petroquímicos. Por ello, concluye que no se cumplió con el recaudo formal exigido por las resoluciones administrativas supra mencionadas. Y qué tratándose de unos comicios de más de 200cargos a elegir, el adelantamiento –además de ser ilegal–influye en la posibilidad del armado de listas. Lo mismo ocurre dice, con la convocatoria a elecciones que no cumple con los recaudos formales y sustanciales que permitan la toma de conocimiento por parte de los afiliados que como dijo antes se publicó en el Diario “La Prensa” el 19-09-2017.Señala que la JE no cumplió con la publicación de dicha convocatoria en los establecimientos químicos y petroquímicos, ya que el Estatuto Social del SPIQyP exige en su art. 69 quela convocatoria “… deberá exhibirse en las carteleras transparentes existentes en todos los establecimientos industriales de la actividad con la anticipación señalada” y el Sindicato no lo hizo. Enfatiza que el medio elegido para publicar la convocatoria a elecciones –Diario La Prensa– no es un medio idóneo para posibilitar la toma de conocimiento de los trabajadores químicos y petroquímicos, ya que no es de “amplia circulación”. Agrega que ello hizo incurrir a error a muchos afiliados al Sindicato como se prueba con las Cartas documentos que remitieran al SPIQyP.D) Falta de entrega del padrón en tiempo.

Fuente: Mundo Gremial