Peón vuelve cumple 10 años

La vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, calificó hoy al dictamen del fiscal Carlos Rívolo para mandar a juicio la causa por el intento de magnicidio como “un nuevo acto de consagración de la impunidad”. “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”,…