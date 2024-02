Patricio Chazarreta, el más capito de los libertarios

Los medios que responden a la derecha, Clarín, Infobae, La Nación+, TN y el resto que completan los grupos, inmediatamente salieron a destacar la agresión que sufrió según ellos un joven al que definieron como simpatizante de La Libertad Avanza y hasta le dieron espacio para que en una nota el joven mienta descaradamente con la sola intención de que los violentos sean vistos como víctimas.

La realidad es que Patricio José Coronel Chazarreta CUIL: 20-42905323-5, no es un simpatizante e inocente libertario, sino un activo militante del sector más duro de los libertarios, tampoco es un joven millonario que fue agredido por su forma de vestir, porque no es millonario, lejos está de serlo y proviene de una familia de condición humilde.

Tampoco es un hecho casual que al recibir el golpe no haya caído, como no es verdad que no vio venir la agresión sufrida, el muchacho es un practicante de años de deportes de contacto físico, boxeo y cinturón negro de Taekwondo con lo cual no solo está acostumbrado a recibir golpes, sino también tiene reflejos distintos a un ciudadano cualquiera. Junto a otros jóvenes forman un grupo de acción dentro del partido libertario donde actúan como una fuerza de choque y son financiados económicamente por un escribano de un poder económico que se jacta de ser el creador y financista de las gorras con la leyenda «las fuerzas del cielo» y de sentirse superior al poder atacar cuando sea necesario a los zurdos, así piensan. Y así se expresan en las redes sociales.

Nada justifica la agresión y sin dudas el periodista Gastón Garriga cayó en la provocación de este personaje violento que provoca en las redes sociales con posteos que van desde la discriminación a las amenazas, incluso antes de pasearse frente a los reclamantes él y otros impresentables financiados por la derecha desde adentro de la Cámara de Diputados pedía que le den todo el Litio a Elon Musk, como si se tratara de regalar algo inútil y se sabe que tiene un valor multimillonario en dólares.

Si bien Chazarreta no es un pibe con muchas luces, se le nota al hablar, supo generar una reacción que apuntalada con el resto de los militantes rentados en las redes, generó un debate que nada tiene que ver con lo que se vota en el Congreso, es decir, una nueva distracción y un motivo para sostener el relato que se cae a pedazos, donde ellos son la gente de bien y el resto los malos Orcos, por eso no es casual los posteos de Diana Mondino metiéndose a fogonear la violencia con un meme donde Chazarreta es un héroe y Berigoni un llorón que denuncia golpes de la policía, algo poco serio que una funcionaria con una tarea importante se meta en peleas de redes sociales.

Este es el nivel que maneja el gobierno nacional, provocan, agreden y se victimizan.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw