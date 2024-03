Patricia Bullrich dio vergüenza en la conferencia de prensa para anunciar cambios en los reglamentos de las Fuerzas de Seguridad

Una vez más Patricia Bullrich vuelve a dar un pésimo espectáculo como ministro de seguridad de la Nación al no saber modular correctamente al hablar y peor aún, al mostrar como logros de su gestión innovadoras medidas que para quien tenga el mínimo conocimiento del derecho son ridículas y no tienen ningún valor jurídico que proteja a los efectivos de las fuerzas de seguridad.

Muy cómoda en un cargo de un gobierno de ignorantes que solo se preocupan por la interacción en redes sociales, Bullrich no tiene problemas en comunicar a los ciudadanos conceptos erróneos y mentiras a sabiendas que el presidente Javier Milei, sabe menos que ella del tema.

De todo lo dicho en la conferencia de prensa, que era preferible no hacer, lo único coherente de Patricia Bullrich fue el criticar las medidas extremas en las que la gestión de Sabina Frederic limitaba el uso de armas de fuego a los efectivos, medida interna que era más para la tribuna que de cumplimiento efectivo ya que nadie en riesgo de vida iba a dudar en abrir fuego, con lo cual hay una exageración ridícula en Patricia Bullrich al respecto ya que es mentira que los policías teman usar sus armas, como es mentira que con esta nueva Resolución Administrativa los policías se sientan más seguros para actuar, ya que no los ampara ante medidas judiciales como pueden ser la detención del efectivo por parte de la justicia para investigar un hecho donde se usen armas de fuego independientemente del resultado, ileso, lesión o muerte.

Es decir, hay una sobre actuación de Patricia Bullrich y para peor mal expuesta, a alguien le agrada ir a ver un actor y que este no sepa bien su letra?, bueno quedó en evidencia que Bullrich no sabe y está mal asesorada.

Pero por si fuera poco, en eso de demostrar con ganas que no sabe de lo que habla, menciona a Chocobar diciendo que esto es para que no pase más eso de que se cuestiona si actúo bien o mal, la realidad es que Chocobar actúo bien al mediar para evitar una muerte, lo hizo como policía y en cumplimiento de su deber moral, pero actúo muy mal en las formas, no estaba instruido en como actuar, no tenía el entrenamiento físico y práctico que se requiere para disparar en una zona urbana y fue por esas negligencias que se lo condenó, Chocobar no es un héroe, mató al delincuente de un rebote, es decir, por un error al disparar y podía haber matado a cualquier inocente por su negligencia.

Fuerzas de Seguridad Federales pobres

El tema del narcotráfico en Rosario desnuda algunas cuestiones de las que ni el presidente Milei, ni la ministro Bullrich quieren hablar y es el estado real de las fuerzas de seguridad federales, el PRO de la mano de Mauricio Macri con su obsesión de poseer una policía propia en CABA, terminaron realizando un traspaso desprolijo y que debilitó la operatividad de la Policía Federal Argentina, que perdió a gran parte de sus efectivos con años de experiencia policial quedando una fuerza reducida y con muy poco margen de actividad salvo delitos federales en los que la productividad es de las peores en la historia policial.

El traspaso se hizo no solo de personal sino también de equipamiento y móviles policiales, mientras que las divisiones de investigaciones también quedaron limitadas a casi no tener la actividad de antes y por si fuera poco, el marketing del macrismo y su Policía de la Ciudad, presentada y vendida como la mejor policía de la Argentina, con jueces y fiscales invitados a ser docentes en sus escuelas policiales, le quitaron incluso a la PFA auxiliar a la justicia en causas en otras jurisdicciones, incluyendo las provincias, así la Policía de la Ciudad realizaba esas tareas de auxiliar en contra de la propia función para la que fue creada.

Ninguna de las fuerzas federales de seguridad tiene bien a sus efectivos, muchos de los cuales realizan otros trabajos para vivir y tampoco cuentan con los elementos necesarios y en condiciones para realizar prevención y garantizar su propia seguridad, o ya olvidaron los gendarmes muertos por un micro que no estaba en condiciones para trasladarlos.

Tan mal están las fuerzas federales, que Bullrich se preocupó cuando le informaron los jefes de estas fuerzas que no cuentan con la logística para operar con efectividad en Rosario, pueden mostrar vehículos y policías formados, pero caminar las calles es otra cosa, por eso terminó aceptando la asistencia de la provincia de Buenos Aires, que en la gestión de Axel Kicillof, ha mejorado el equipamiento policial, siendo la fuerza de seguridad del país con más efectivos, pero también con más equipamiento, los drones con los que cuenta la Policía Bonaerense y que tanto criticaron medios como Clarín y La Nación en su momento, son de los mejores de Latinoamérica, no se trata de drones comunes, sino de grandes naves como una autonomía segura de hasta 100 kilómetros y fue la propia Bullrich la que reconoció y agradeció el apoyo de recibir 75 móviles, drones, equipos de comunicaciones y la posibilidad de que concurran Fuerzas Especiales bonaerenses.

Ahora bien, tenemos un presidente q6ue supuestamente sabe de economía, ¿no era mejor equipar a las fuerzas de seguridad que comprar F-16 obsoletos? solo por quedar bien con los EEUU?, eso es distinguir prioridades y ser inteligente.

También Milei está muy mal asesorado cuando se quiere desentender del problema del narcotráfico en Rosario y dice que la seguridad es un tema de las provincias, porque el narcotráfico es un delito federal, es decir, depende de él como presidente y de Bullrich combatir el narcotráfico que no son hechos de inseguridad sino acciones narcocriminales, así deja de ser tan incoherente él y la ministro cuando hablan de narcoterrorismo, pero dicen que es un tema de las provincias, si no saben, contraten menos twiteros y busquen gente que sepa del tema, pero principalmente HONESTAS. Porque ambos políticos esquivan hablar de la gran cantidad de policías, incluyendo jefes de la PFA, detenidos por participar con las bandas narcos del negocio, delegaciones enteras que debían investigar el narcotráfico terminaron detenidos, incluyendo Rosario.

Conclusión, Javier Milei, como Patricia Bullrich en este tema, tocan de oído y solo venden humo, se rodean de incapaces o corruptos y por eso NADA CAMBIA. Patricia Bullrich fue 4 años ministro de seguridad y no mejoró NADA, durante su gestión los narcos en Rosario crecieron, invirtieron, los que están presos siguieron haciendo negocios y mientras sigan mintiendo, sin compromiso real de investigar y denunciar a quien sea, todo va a seguir igual, harán un poco de circo para las cámaras y en unos meses todo volverá a ser como ahora o peor.

Ya ni periodista afines como Luis Novaresio les cree

TEXTO RESOLUCIÓN MINISTERIO DE SEGURIDAD

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw