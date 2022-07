Paritarias: El Sindicato de Televisión rechazó una nueva propuesta y piden el 70% de aumento

El prosecretario gremial del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) seccional La Plata, Leonel Mantelli, manifestó que desde el gremio han rechazado la tercera propuesta del sector empresario y que se mantienen en el pedido del 70% de aumento con revisión.

Este jueves, en la última reunión, las empresas ofrecieron un incremento del 30%, que se compondría del 9% en julio, 9% en octubre, y 12% para diciembre. Sin embargo, desde el sindicato lo consideraron insuficiente y acordaron un nuevo encuentro para el lunes 25 de este mes.

Mantelli señaló que cada propuesta es llevada a los delegados y trabajadores para buscar el consenso.

En el caso de que no se logre un acuerdo dentro de los plazos establecidos, desde el gremio no descartan tomar medidas de fuerza.

“Ya hemos tomado medidas de fuerza de, el año pasado hemos parado a raíz de la paritaria, se para la actividad, se determina un día y paramos”, amplió.

En cuanto a la actualidad del sector, el dirigente analizó que a causa de la situación económica la gente “se limita” a contratar los servicios de internet y televisión por cable, aunque aclaró que existe un “estándar” que se mantiene.

En este sentido, observó que este equilibrio entre las bajas y altas de subscriptores permite que no haya pérdidas de puestos laborales, por lo que indicó: “No estamos mal dentro de la actividad”.

CGT

En otra instancia, el gremialista se refirió a la manifestación propuesta por la Central obrera para el 17 de agosto y planteó que se debe a que “no es un contexto fácil” el que les toca vivir a los argentinos.

“Es buscar que se pare de alguna manera el proceso inflacionario, para que esto termine de una buena manera y llegar bien para las elecciones del año 2023”, añadió.

En cuanto a la regional que actualmente dirige Sergio Oyhamburu, Mantelli destacó que “se está trabajando un acuerdo de unidad entre todos los sectores”.

A su vez, informó que se ha armado “una mesa normalizadora” para llegar a un acuerdo entre los gremios.

Si bien estaría establecido que un triunviro dirigirá la CGT lomense, aún no se ha llegado a un acuerdo total de cuáles serán los sectores que estén al frente.

“Creo que vamos bien”, aventuró el dirigente que agregó: “Vamos a poder conformar una CGT con todos los sindicatos, todos juntos y sin que nadie deje de participar, que eso es lo importante”.

Asimismo, instó a trabajar en conjunto a fin de que el año próximo no gobierne la oposición. “Si no nos organizamos, si no peleamos porque sean nuestros candidatos los que gobiernen y gobierna la oposición no tendríamos la misma capacidad como sindicatos”, analizó.