Nicolás Sturla, de profesión «chupóptero»

El único medio periodístico que informa e investiga es el Diario El Sindical, ya que no buscamos quedar bien con los políticos de ningún partido y además de ejercer un periodismo independiente, hacemos un periodismo inteligente, motivo por el cual, cada artículo tiene además de información poco conocida, un respaldo por la investigación periodística que hay detrás de cada artículo.

Fuimos el único medio en denunciar y señalar que JxC de Avellaneda, tenía entre sus militantes varios personajes que en lo coloquial se les llama «ñoquis» que no son más que militantes rentados, que contrato mediante realizan lo que antes se hacia por convicción o verdadera militancia ideológica, hoy esos nuevos militantes solo lo hacen por el dinero, lo cual no estaría mal si ese dinero saliera de los bolsillos de los políticos y no del Estado, es decir, los vecinos terminan pagando la fiesta de los políticos.

No es una novedad lo que mencionamos, pero lo que sí es nuevo, que cada vez los militantes pagos son más caros, ya no se conforman como antes con montos que representaban una ayuda a los gastos de militar, ahora quieren también que ese monto les permita verse bien en las redes sociales, por eso antes se repartía un monto X entre 50 militantes y ahora prefieren pagar más a 5 o 7 personajes que además de militar tienen un look distinto, es muy fácil distinguir en una actividad a los militantes de segunda de los que tienen contratos, lo que no se entiende es esa gente que se deja discriminar por los que dicen que van a tenerlos mejor cuando ganen.

Pero vamos a un caso testigo, el de Nicolás Sturla.

Hace meses, una serie de ridículos spot del concejal y candidato a intendente Lucas Yacob, apoyado por Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, motivaron prestar atención al contenido de los mismos porque era evidente que fueron realizados sin un asesoramiento adecuado y sin que les importe decir cualquier cosa, rara forma de hacer una campaña, en cualquier país serio del mundo con un solo spot de ese tipo, chau candidatura, en la Argentina y en Avellaneda eso no pasa y por el contrario parece existiera una competencia de quienes más ridículo o se burla de los vecinos.

Entre esos spot aparecía un muchacho que es candidato a CONSEJERO ESCOLAR, Nicolás Sturla, quien además de no saber expresar una idea clara, parecía por la edad no tener la experiencia y la formación para el cargo y además se presentaba en redes sociales como ASESOR DEL MINISTERIO DE EDUACIÓN DE CABA, lo que parecía aún más incoherente, la cuestión es sencilla de entender, ¿no hay nadie más apto para asesorar en un ministerio?, lo meritorio si tomamos la posición que siempre agitó el PRO, Sturla no sería el más meritorio para un cargo semejante y menos para uno de consejero escolar.

Pero a lo evidente era necesario investigar un poco al respecto, se realizó una investigación periodística y luego de la primera publicación sobre el tema y pedidos de informes, Nicolás Sturla modificó la presentación de su perfil en Linkedin, donde eliminó la actividad como asesor del Ministerio de Educación de CABA, un acto infantil pero que daba la señal de que algo tenía Sturla para ocultar.

En estos días la información oficial recibida confirma que Nicolas Sturla, presta servicios en la Subsecretaría Tecnología Educativa y Sustentabilidad bajo la modalidad de Planta Transitoria. En este sentido, el citado agente cumple sus funciones de lunes a viernes, con una carga horaria total de 40 horas semanales.

Dicha dependencia del Gobierno de la Ciudad está a cargo de Santiago Andrés que al parecer es quien debe autorizar las ausencias a sus funciones de Sturla que desde hace meses se lo ve militando por los barrios de Avellaneda, con lo cual no da la posibilidad de que cumpla el horario laboral ni de forma remota.

Los vecinos, incluso los propios militantes de JxC ¿no se sienten idiotas? cuando ven que un pibe que terminó el colegio secundario en el año 2018 a comienzos del 2019 ingresa como asesor en el HCD de Avellaneda sin experiencia, sin conocimientos y sin FUNCIONES, así despilfarran la tuya. Hay miles de profesionales sin trabajo y un acomodado con solo el secundario consigue un cargo de asesor, pero no termina allí, como si fuera poco, salta de un concejo de un municipio al Ministerio de Educación de CABA, en el 2020, sumando dos sueldos y dos cargos que se supone son de dedicación exclusiva, esto es ¿el cambio?, que modifiques la información de tus publicaciones es la muestra contundente de que no tenés capacidad alguna para asesorar a nadie porque no tomas buenas decisiones ni para vos.

Y así las cosas los candidatos de JxC para consejeros escolares son un chiste, una falta de respeto a los vecinos porque por el lado de Maximiliano Gallucci parece no se quieren quedar atrás y proponen a otro muchacho con menos capacidad que Sturla, menos presentable porque su aspecto no lo ayuda y más peligroso por algunos vicios que arrastra el muchacho Mauro Nipoti, vicepresidente de la Juventud Radical y protegido por el impresentable concejal de la UCR Fernando Landaburu, el que influyo por su amistad con Silvia Cao una dirigente radical que debía evaluar la conducta de Nipoti y otros cuando el partido tuvo que tomar posición sobre las denuncias por discriminación de una militante contra los líderes de la Juventud Radical a pesar de las barbaridades que publicaban, estos impresentables son los candidatos a consejeros escolares. Después te dicen que a ellos les preocupa la educación, achicar el gasto del Estado, la transparencia y bla bla bla.

Recuerden estas cosas antes de ir a votar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw