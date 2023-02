Nicolás Kreplak y las mentiras sobre las millonarias mejoras en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda

El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, miente por acción u omisión, es decir, porque es un mitómano o porque está mal asesorado e informado, como sea, sus dichos son una mentira.

A continuación la noticia en los medios con pauta provincial dispuestos a mentirles a los ciudadanos:

“Después de cuatro años de abandono y dos de pandemia estamos llevando a cabo obras indispensables que reparan, mejoran y amplían la infraestructura en todos los hospitales públicos bonaerenses. Trabajamos día a día para tener un Estado que brinde mejores servicios a los vecinos y vecinas de cada distrito garantizando así el acceso a la salud”, afirmó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

-Bueno, acá hay que separar dos cosas importantes, por un lado la mejora en la infraestructura y los beneficios en mejorar la atención médica en los vecinos. Por un lado, parece que nadie le contó al ministro, que por las «benditas» obras que afectan principalmente al servicio de cirugía, se suspendieron operaciones programadas y algunas urgencias terminan derivadas por FALTA DE CAMAS, entonces, se ha sacrificado la salud de los vecinos, para hacer campaña con obras que mejoran la estética y no la calidad de la atención médico que en el hospital Perón es de regular a mala y muy mala en la Guardia Médica.

Por su parte, el director del “Presidente Perón”, Fabián Crespo, destacó que “estas remodelaciones eran una asignatura pendiente en el hospital y ahora los pacientes se encontrarán mucho más cómodos con la sala nueva y las últimas tecnologías”. “El vecino de Avellaneda podrá atenderse con mejores condiciones y es gracias a las obras que realiza el Ministerio de Salud, que repercuten directamente en la calidad de atención de los pacientes”, aseveró el directivo.

-Fabián Crespo es de esos funcionarios que tienen poco de médico y mucho de político, brillan por su ausencia en el hospital, es imposible ser atendido con él porque siempre está en una reunión y eso que hay 3 directores que entre todos no pueden hacer el trabajo de 1. Otro gran mentiroso, porque la atención en el hospital es como ya lo mencioné de regular a mala en general.

Las nuevas salas están ubicadas en el 2º y 3° piso, donde se encuentra el sector de Internaciones del centro hospitalario provincial.

En cada piso de 410 m2 se construyen 14 habitaciones, 10 para dos pacientes con baño privado y cuatro habitaciones para pacientes aislados. Antes eran habitaciones de seis personas que compartían todo un piso con un único núcleo de baños, se indicó.

Este nuevo espacio contará también de la Estación de Enfermería con un sector limpio donde se ubica la medicación de cada paciente y un sector usado, para desechar los insumos utilizados, y también un sector para el personal de enfermería.

La obra también prevé nuevas instalaciones de agua fría y caliente con caldera individual por piso, de electricidad, sistema de climatización por radiadores y refrigeración por aire acondicionado. Todas las habitaciones contarán con gases medicinales, oxígeno y aire comprimido.

Vale aclarar que todo lo descripto es tentador si fuera cierto, pero hoy, el tomógrafo del hospital no se puede usar por problemas con la refrigeración por aire acondicionado que necesita, es decir, no reparan lo que hay ya se sabe cuánto durarán esas «mejoras» estéticas.

Estimado ministro Kreplak, o empieza a asesorarse con gente que no le mienta o su gestión no solo será criticada por años, sino que pasará a la historia política como un enorme incompetente que cree que todo se soluciona sonriendo y mintiendo, estimo que no es la foto que usted quiera conserve su familia de usted que termina pareciendo más ingenuo que el Chavo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw